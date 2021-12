Nagytestvérré vált

A program egyik nagykövete Kavasánszki Orsolya, a Nyíregyházi Egyetem harmadéves szociálpedagógia szakos hallgatója. – Elkerülni nehezebb lett volna a programot – mondja nevetve Orsolya. – Korábban voltak olyan ismerőseim, akik mentorként részt vettek a Tanítsunk Magyarországért projektben. A tanáraim közül is többen érezték úgy, nekem is a csapatban lenne a helyem, ráadásul szeretek is gyerekekkel foglalkozni. Ez a harmadik félévem, hetedikesekkel kezdtem egy csoporttársammal együtt, így a mentoráltjaim most már nyolcadikosok. Nagyon összeszoktam azzal a négy gyerekkel, akivel rendszeresen foglalkozom, szinte már nagytestvérnek tekintenek. Az elsődleges cél az, hogy a nehezebb helyzetben lévő gyerekeknek a nyolcadik osztály elvégzése után konkrét elképzeléseik legyenek arról, felnőttként mivel szeretnének foglalkozni. Ezért a munkám során nagy hangsúlyt fektetek a pályaorientációra. Olyan szakmákat, képzési lehetőségeket tudok nekik megmutatni, amelyeket korábban nem is ismertek. Egyszer elhoztam őket az egyetemre egy programra. Többen elcsodálkoztak, milyen hatalmas épületek vannak itt a campuson és mennyi mindent lehet itt tanulni. Mondtam nekik, csak rajtuk múlik, hogy néhány év múlva akár ők is egyetemi polgárrá váljanak. Azt látom, mindegyiküknek megvan a maga kicsit tehetsége, csak meg kell találni és segíteni abban, hogy ezt ki is tudják bontakoztatni.