Az átlagos visszafizetett összeg 300 ezer forint körül alakul, de egy kétkeresős, magas jövedelmű család esetében ez az összeg meghaladhatja akár az 1,6 millió forintot is. Ezeknek a rendkívüli támogatásoknak a felhasználása sokrétű lehet: lesz, aki hitelt törleszt, más inkább hitelt vesz fel és belevág egy lakásvásárlásba, építésbe vagy bővítésbe.

A járvány időszakban az emberek költései is csökkentek, nem volt alkalmuk utazni, étterembe járni, a tartalékolás mellett szólt a váratlan helyzet miatt érzett bizonytalanság is. A megmaradt pénzeszközök felhasználása most részben váratlan fogyasztásként jelenik meg, másrészt növeli a megtakarítások volumenét. Sokan látva az emelkedő kamatokat, még most vágnak bele egy nagyobb hitel felvételébe, hiszen ehhez az önerő is inkább rendelkezésre állhat és a támogatások is sokat segítenek egy lakás vásárlási döntés meghozatalánál.

2022-ben több, már megszokott lakástámogatás fog lejárni, ami szintén jelentős változást okoz a lakáspiacon és a lakáshitelek, támogatások igénybevételénél:

Falusi CSOK 2022.június 30-én kifut

A Babaváró hitel 2022. év végéig igényelhető

A Zöld hitel 200 milliár forintos kerete tavasszal elfogy

5%-os ÁFA év végén lejár

Lakásfelújítási támogatás év végén lejár

Miközben emelkednek az árak, régóta nem látott szinteken az infláció, ami elhozta az MNB kamatemelési folyamatát (sőt annak gyorsulását), és ezzel együtt már nőnek a hitelkamatok is. Az MNB egyre több terméknél alakítja ki a fogyasztóbarát „konstrukciót”, amelynek szigorú szabályai a hitelhez jutást teszik átláthatóbbá és olcsóbbá az ügyfelek számára. (Van lakáshitel, személyi hitel, sőt már fogyasztóbarát biztosítás is.) Az adósságfék szabályok is jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a lakáshitelek állományának ne csak a mérete, de a minősége is jó legyen.

Már tavaly is érezhettük a digitalizáció gyorsulásának következményeit, jogszabályi változások tették lehetővé a videós ügyfél azonosítást és sok más személyre szabott (online) szolgáltatás is megjelent a bankok kínálatában.

Emelkedő hitelkamatok

A devizahitelek időszakában megtapasztaltuk, hogy az árfolyamkockázat milyen hatalmas problémát okozott, most az emelkedő kamatokat látva arra kell vigyáznunk, hogy a kamatkockázatot megfelelően kezeljük. Sajnos a devizahitelek forintosításakor változó kamatozású hitelre alakították át a devizahiteleket – ami egy nagyon jó döntés volt, azonban a változó kamattal most ismét emelkedő törlesztőrészletek járhatnak együtt. Érdemes volt ezeket a hiteleket fix kamatozásúakká átalakítani, aki ezt eddig nem tette meg, még mindig érdemes ezt a döntést meghoznia. A kamatemelés mértékét jól láthatóvá teszi a 10 évre fixált lakáshitelek átlagos kamatának a 2020 decemberi 3,79 százalékról egy év alatt bekövetkezett 4,31 százalékra történő emelkedése (MNB statisztika).



A személyi kölcsönöknél még nagyobb a kamatok emelkedése. Egy 1,5 milliós hitelnél például még azzal együtt sincs 12 százalékos THM alatti banki ajánlat, hogy az ügyfél a fizetését a bankba utaltatja. Az átlagos kamatemelés az 1-3%-os mértéket is eléri, természetesen a kölcsönök egyedi paraméterei és az ügyfelek minősítése alapján nagy eltérések tapasztalhatóak.

Nyerő a Zöld hitel

Az MNB Zöld lakáshitele az új építésű lakások esetében olyan kedvező feltételeket teremtett, hogy nem csak a lakást keresők, de a kivitelezők is gyorsan reagáltak: változtattak az épületek energetikai jellemzőin, hogy minél több lakást adhassanak el ilyen kedvező hitel lehetőségek mellett. Ha a kiszemelt lakás energetikai besorolása eléri a „BB” besorolást (vagy jobb) és az épület primer energiaigénye nem haladja meg a 90 kWh/m2/év értéket, akkor a Zöld hitellel a kamatunk fix 2,5 % a teljes futamidő alatt! Kár, hogy a rendelkezésre álló keret várhatóan rövidesen kimerül és az emelésére nem sok esély van.

Hogyan változnak a banki hitelek?

A hitelek ügyintézése során is több változást tapasztalhattunk, tehát érdemes még a kérdésben tájékozott ügyfeleknek is utána járni a kiválasztott hitel termék részleteinek, ügyintézési folyamatának, mert érhetik az embert meglepetések. A Felügyelet is sok változást vezetett be, amelyek a tájékoztatási kötelezettséget és az ügyintézési folyamatot egyaránt érintik.

Szerencsére több kedvező változás is történt, rövidül a fogyasztási hiteleknél az ügyintézés ideje, terjednek az online hitelezési megoldások – akár a teljes ügyintézés, a dokumentumok beküldése (banki kivonat, munkáltatói igazolás, stb.) is történhet online. Annál a banknál a leggyorsabb a hitelnügyintézése, ahol a bankszámlánkat vezetjük és a banki kivonatunkon rengeteg adatot megtalál a bank, így akár egy nap alatt is személyi hitelhez juthatunk.

Mindenképpen érdemes körültekintően eljárni és akár a hitelkalkulátorok segítségével, akár tanácsadó bevonásával is több változatot megvizsgálni, akár több bank ajánlatát is részletesebben elemezni. Elsőre furcsán hangzik, hogy annak, aki éppen hitelt vesz fel, arra hívják fel a figyelmét, hogy a hitel törlesztése mellett némi tartalékot érdemes félre tennie, de a hitelfelvétel sok kockázattal jár, ezekre valamilyen formában előzetesen fel kell készülni. A törlesztés elmaradása komoly következményeket von maga után (különösen 90 napos késedelem esetén), így gondolnunk kell a váratlan helyzetek kezelésére: ehhez pedig vagy némi tartalék szükséges vagy a legjobb, ha hitelfedezeti biztosítást kötünk, akár mennyire soknak is tűnik ennek a költsége – higgyék el, hogy megéri.