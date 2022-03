A színeknek jelentésük van, szóval kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy milyen árnyalatok dominálnak a hálószobában. Mindenképpen olyan színeket kell választani a falak, a komódok , az asztali lámpák és egyéb bútorok tekintetében, amelyek nyugtatóan hatnak. Továbbá arra is figyelni kell, hogy az árnyalatok harmóniában legyenek egymással annak érdekében, hogy különleges legyen az összkép. Érdemes a pasztell változatokat előnyben részesíteni, például a lila lágyabb árnyalatai nyugtatóan hatnak, a világoszöld árnyalatok pedig segítséget nyújtanak a gyógyulásban és a stresszoldásban, ráadásul optikailag még a helyiséget is nagyobbá teszik. Stílusos hatás érhető el a kék világosabb árnyalataival is, amelyek szintén nyugtatóan hatnak. A pihentető alvás érdekében érdemes kerülni a hálószobában a vörös és a fekete színek használatát. Az összhang érdekében ajánlott arra is figyelni, hogy a kiválasztott színek a különböző tárgyakon is visszatérjenek.