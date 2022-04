A Cibakháza, Szolnoki út 5. szám alatt található céget Keresztesi József alapította, aki több mint harminc éves tapasztalattal és nagy szakértelemmel látja el a tőle segítséget kérőket. A temetkezési vállalat szolgáltatásai közé tartozik az egyházi és polgári búcsúztatás, valamint annak intézése, a kegyeleti tárgyak értékesítése, a koporsós temetés, és sírásás, a hantolás, a koszorúk elhelyezése, illetve urnás temetés szervezése, kérés esetén úszó urna igénybevétele, egyedi gyászjelentés megírása, a síremlék és a sírkövek bontása és felújítása, valamint a virág szállítás, selyem koszorúk és élő virágból készült koszorúk, sírcsokrok készítése is.

Fotó: Nagy Balázs

– Az egyik Szentesről származó barátom segítségével kezdtem el a vállalkozásomat építeni, még 1992 áprilisában – taglalta Keresztesi József, vállalkozó. – Mostanra mindez egy harminc éves vállalkozássá nőtte ki magát, mely egy harmincöt éves virágbolttal együtt kezdődött. A legfontosabb számomra, hogy levegyem a temetéssel járó terhet az elhunyt családjának válláról és segítsem őket egy ilyen nehéz időszakban. Éppen ezért mindig jelen vagyok a temetésen és folyamatosan kommunikálok a családdal, hiszen az a lényeges, hogy ők és a gyászoló nép elégedett legyen. Próbálok minden területen olyat nyújtani, amit én is elvárnék másoktól. Elengedhetetlennek tartom azt is megemlíteni, hogy az itt dolgozó emberek nagy fegyelemmel és részvétel végzik munkájukat. Éppen emiatt az évek során több visszatérő családdal is találkoztam, ugyanis megtiszteltek bizalmukkal, és többen ajánlottak másoknak is. Azonban azt vallom, hogy addig jó, míg nem ismer az ember temetkezési vállalkozót. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy ezt a fajta munkát csak szívvel-lélekkel, illetve nagy alázattal lehet végezni.