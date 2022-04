Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Jász-Nagykun-Szolnok megyei nevelőszülői hálózatában 516 gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermek és fiatal nevelkedik 156 nevelőszülőnél. Ők olyan emberek, akiknél rövidebb vagy hosszabb ideig otthonra találhat a sok traumát megélt, családjából kiemelt gyermek.

– A nevelőszülői hivatás nagyon hasznos tevékenység az egész társadalom számára. Nekik köszönhető, hogy ezek a gyerekek is megtapasztalhatják a család óvó, szerető, megtartó erejét. Ez a gondoskodás ugyanakkor átmeneti. Csak addig nyújt segítséget, amíg a gyermek sorsa megnyugtatóan nem rendeződik: vagy visszakerül a vér szerinti szüleihez, vagy örökbefogadás útján lesz új családja, de az is előfordulhat, hogy a felnőtt életéig a nevelőszülő kíséri el – ismerteti a hivatás lényegét Szalai Beáta, a szervezet főigazgató-helyettese.



Laci diplomát szeretne

– Oláh László vagyok, 16 éves. Jelenleg Csongrádra, a Diana Fegyvertechnikai Technikum ötéves képzésére járok, a 9. osztályba. Nagyon tetszik ez az iskola, mert a fő szakmához, a vadászfegyverek gyártásához és javításához szorosan kapcsolódik az erdő- és vadgazdálkodás. Ha itt végzek, fegyvertechnikusi végzettségem lesz, de tovább szeretnék tanulni a kecskeméti egyetemen. Azt még anyával átbeszéljük, hogy milyen szakra jelentkezzek, de mindenképp diplomát akarok szerezni. A vadgazdálkodás nagyon érdekel, vadőr vagy vadász szívesen lennék – így tervezi a jövőjét Laci, aki 12 évvel ezelőtt, négyéves korában került nevelőszülőjéhez, Pallai Tibornéhoz. Anyának szólítja őt, szeretet és tisztelet van a hangjában, amikor róla beszél: – Nagyon jól kijövünk egymással. Segít nekem és én is szoktam segíteni neki. Mindent megbeszélünk és ez jó, pozitív dolog. Velem együtt négyen nevelkedünk nála fiúk, és úgy működünk, mint egy család – meséli a fiatal.

A Pallai Tibornénál nevelkedő Oláh László vadőr szeretne lenne Fotó: Sándor Judit

Jolika véletlenül lett nevelőszülő

– Véletlenül találtam rá a tanfolyamra 2002-ben, amikor a betegségem miatt olyan munkát kerestem, ami az otthonomhoz köt. Most már tudom, hogy nekem nevelőszülőnek kellett lennem, hogy az a felnőtt lehessek a családjukból kiemelt gyermekek számára, akit nem kaptak meg a sorstól – meséli Laci nevelőszülője.

Az eltelt 21 év alatt 15 gyermek életében tudott ilyen személy lenni. Bár már betöltötte a hatvanat, örül annak, hogy mindig van kiről gondoskodni. A saját lánya, aki negyvenéves, egy unokával ajándékozta meg.

Ha arról kérdezik, hogy mi a legszebb ebben a hivatásban, Laciról kezd el beszélni.

–Mikor látom a 16 éves fiún, hogy szeret valamit csinálni, tervei vannak, és tesz is értük, az nagyon jó. Majd másik nevelt gyermeke, Győző sikerével folytatja: – Amikor a tanár néni dicséri a gyermeket, hogy milyen jó fiú, és arra kér, hogy matekversenyre engedjem el, nagyon büszke vagyok. Az is jóleső érzés, ha egy gyermek bizalmat ad nekem és elmondja a titkát – ezek mind olyan dolgok, amik éltetnek. Nem is gondoltam, hogy ilyen csodákat lehet megélni mások gyerekét nevelve. Ha én ezt nem kezdem el, sokkal szegényebb lennék most – vallja hivatásáról, amitől lassan el kell búcsúznia, hiszen öt éve van még hátra a nyugdíjig. Legkisebb neveltje, a 10 éves Győző azonban épp akkor kerül a pályaválasztás közelébe, ezért úgy döntött, amíg ő ki nem repül a házból, addig folytatja, hiszen kötelessége ott lenni a gyermek mellett.



Ez a felelősség lélekmentő

Tóthné Izsó Melinda öcsödi nevelőszülői családja hangos és vidám, úgy jellemzi magukat, hogy olaszosan élnek. Három saját gyermeke mellett két testvérpárt nevel. Az apróságok barátságosak, kedvesek, kiegyensúlyozottak. Pedig a család története szomorúan indult.

– Saját beteg gyermekemmel szerettem volna több időt tölteni, ezért akartam olyan hivatást választani, amit otthon végezhetek. 2006-ban, a felkészítő tanfolyam után megkaptuk a pár napos Öcsikét, akit az egész család imád ma is. A legkisebb lányommal akkor voltam terhes, ezért ők ketten olyanok, mintha ikertestvérek lennének. Sajnos Zsoci fiam már csak egy évig volt velünk. Nem sok időt kaptunk a sorstól, de azóta is nevelőszülő vagyok, és azt csinálom, amit szeretek: gyerekekkel foglalkozom – meséli Melinda. Szerinte egyáltalán nem nehéz őket összeszoktatni, mert rugalmasak, könnyebben tudnak alkalmazkodni, mint a felnőttek. A szereteten kívül ehhez megfelelő példa, egy jól működő család képe is kell.

Melindáéknál nincs különbség saját és nevelt gyermek között

– Azt a szeretetet, amit tőlük kapok, nem pótolhatja semmi. Ebben a szívtelen, rohanó világban nincs az embernek másra szüksége, csak arra, hogy szeressék. Amikor azt mondja bármelyikük, hogy te vagy a legjobb anya, én olyan szeretnék lenni, mint te – annál jobb nincs. Nagyon hálásak tudnak lenni. Nem bántam meg, hogy ezt a hivatást választottam. Ez így tökéletes.

Szalai Beáta szerint ezen a pályán olyan emberekre van szükség, akik képesek az otthonukat és a szívüket is kitárni olyan gyermekek előtt, akik nem nevelkedhetnek a saját családjukban.

A jelentkezőket felkészítik a feladatvállalásra, egy tanfolyam során szakmai ismeretekkel bővítik ösztönös gyermekszeretetüket és gondoskodni akarásukat. Nevelőszülőnek lenni ma már valódi hivatás, foglalkoztatási jogviszony. Ha valaki érzi magában ezt a segítő szándékot, akkor érdemes tájékozódnia a szolgáltató honlapján, a www.szentagota.hu oldalon. Jelentkezni a [email protected] e-mail-címre küldött önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet.