Mire figyeljünk oda a babzsákos fotelnél?

Kristy Kay, a KristyKayDesign vezető tervezője a mosható, levehető huzatot részesíti előnyben. „Ez biztosítja, hogy a babzsák nagyszerű formában maradjon, függetlenül attól, hogy milyen tevékenységet végez, legyen az ülés vagy nassolás, és az anyag sértetlen marad még egy izgalmas filmes este után is” - mondta Kay.

A foteleket memóriahabbal töltve, és strukturáltabb formában is megvásárolhatjuk a hazai internetes boltokban.

Milyen típusú babzsákfotel kényelmes?

Tartózkodjunk azoktól a babzsákos fotelektől, amelyek egészségtelen polisztirol gyöngyöket tartalmaznak. Mivel rendszeresen kell utántölteni ez kényelmetlen lehet és plusz költséggel járhat. A habos babzsák bútorok kicsit drágábbak ugyan, de amellett, hogy hosszabb távon jó befektetés még az egészségünkre sem káros. Természetesen a termék mérete sem elhanyagolható szempont, hiszen, ha túl nagy, abban az esetben megterhelővé válik a mozgatása a lakáson belül. Praktikus lehet például több kisebb fotel megvásárlása az otthonunk különböző helyiségeibe.

A fekete és rózsaszín árnyalatban kapható gamer babzsákfotel a játékőrülteknek ideális lehet, a közel 22 ezer forintért beszerezhető termék 400 liternyi helyet tartalmaz a töltőanyag számára és 90 x 100 cm-es méretben készül. Belül kettős varrása gondoskodik a biztonságról, az anyaga víztaszító, ami jól tisztítható vizes szivacs vagy törlőkendő használatával. Maga a fotel a töltőanyagot is magában foglalja.

Néhány fotel akár több évszakot is kibír, és beltéri vagy kültéri bútorként egyaránt jól funkcionál. Sokan pont ezért a tulajdonsága miatt kedvelik ezt a bútorzatot. Egy szabadtéri piknik után csak betesszük az autóba, otthon letisztítjuk és használhatjuk további alkalmakra, például a strandon.

A virágos minta idén is designos

A lakberendezők szerint a tavaszias hangulatot árasztó virágos minták határozhatják majd meg a 2022-es év trendjeit. Ettől függetlenül meghatározóak maradnak a vintage stílus elemei, igaz a minták nagysága itt is a maximum tenyérnyi méretű virágok felé terelődhetnek. Az alapszínek a bordó, a piros, a rózsaszín és a mályva kerülnek előtérbe, amelyeket a tompább, nem hivalkodó és apró zöld levelek színesíthetnek.

Azonban figyeljünk arra, hogy ne csak úgy halmozzuk egymásra a különböző mintákat. Alapigazság, hogy „a kevesebb néha több.” Mindezek mellett, ha nem szeretnénk főleg nőies hangulatot tükrözni a lakásunkkal, akkor érdemes csak egy-két párna huzatot lecserélni. Azt vegyük figyelembe, hogy tartsuk meg az összhangot, és mondjuk három alapszín mellett több ne uralkodjon, mert az már zűrzavart eredményez.

A praktikus kiegészítők

A babzsákfotelek nagyszerű és egyedi kiegészítők otthonában vagy irodájában. Célszerű meggyőződni arról, hogy a helyének és felhasználásának megfelelő típust választja, hogy praktikus legyen, és ne kopjon el gyorsabban, mint kellene. A fontos tényezők közé tartozik az alak, az anyagok, a tömések, a funkcionalitás, a méret, valamint a cipzárak és az öltések.

Ha olyan fotelt szeretne, amelyből dolgozhat, vagy kanapéként is kényelmet ad, akkor a strukturált kialakítás jobb lesz – előnyös, ha laptopasztal is tartozik hozzá vagy ilyen szettet vásárolunk. Ha azonban csak pihenni, televíziót nézni, könyvet olvasni vagy szundikálni szeretne, ebben az esetben a könnyed, kerek vagy ovális forma lesz a tökéletes. Ugyanez vonatkozik a kültéri használatra is. A kerti medence melletti hűsölés és a napozás úgy a legjobb, ha vízálló anyagból készült babzsákos fotelt vásárol a hazai online shopok hatalmas termékkínálatból.