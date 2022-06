Napelemes akasztós lámpa

Az egyik legpraktikusabb eszköz, ha kempingezni indulunk. Az elemes verziót is érdemes magunkkal vinni, viszont az ilyen lámpák bármikor és bárhová felakaszthatóak, sőt ma már vízálló típust is beszerezhetünk belőlük. Sajnos a hagyományos lámpák a legváratlanabb pillanatokban képesek cserbenhagyni, a napelemes viszont soha nem fog. Pontosan emiatt mindig legyen legalább egy kéznél belőle a kempingezéskor.

Kemping kávéfőző

Kemping kávéfőzőből már léteznek akkumulátorosak is. Ez azt jelenti, hogy könnyen tölthetőek powerbankról, vagyis egy mini verzió kiváló kempingtárs lehet minden helyzetben. Persze a kotyogós, vagy a Dolce Gusto kávéfőző teljesítményét minden bizonnyal nem fogja hozni, de így is finom és hatékony kávét főzhetünk az ilyen kütyük által. Mellesleg vízforralót is kapni ilyen kiszerelésben, ezért ha elég nekünk az instant kávé is, a vízforraló ilyen esetben jóval univerzálisabb választás lehet.

Minőségi rovarriasztó

Kempingezni semmiképp se induljunk el minőségi szúnyog- és kullancsriasztó nélkül. A minőségi kifejezés ebben az esetben valóban fontos. Az erdőben ugyanis hemzsegnek a rovarok, és egyáltalán nem túl kellemes, amikor a tábortüzes hangulatos estét egy csapatnyi szúnyog teszi tönkre. Ezért a rovarriasztókból jó, ha többfélét is viszünk. Olyat is, amit magunkra használunk és a kullancsokat is távol tartja, illetve olyat is, amit akár füstölőként a sátor mellé tudunk tenni majd. Érdemes olyan rovarriasztót szereznünk, amely elriasztja a pőcsiket is többek között. Ligetes, rétes területeken ugyanis gyakori lehet ez a rovar típus, ami aztán nehezen hagyja békén az embert.