„A Nyíregyházi Egyetemen szereztem tudomást arról, hogy a Tanítsunk Magyarországért program keretén belül lehetőség van hátrányos helyzetű általános iskolások segítésére. 2020 őszi félévében kezdtem meg a mentorálást a timári Szabolcsvezér Általános Iskolában” – idézi fel Imre a kezdeteket. „Nyolcadik osztályos mentoráltakat kaptam, majd egy év elteltével szintén nyolcadikos gyerekek mentora lettem. Egy tizennégy fős osztályt kaptunk mentortársammal. Az előző évben és most is úgy osztottuk fel a gyerekeket, hogy a lányok Ritához, míg a fiúk hozzám tartoznak. Itt találkoztam először Márkkal.”

Balogh Márk az első Tanítsunk Magyarországért Ki mit tud? rendezvényén

Forrás: IFKA

A kérdésre, mit szerettek volna együtt elérni a mentorálás időszakában, Imre elmondja: „Márkkal is célunk volt az, ami az osztály többi tagjával, vagyis a jó kapcsolat kialakítása, a nehéz helyzetekben való segítségnyújtás, a tanulmányi eredmények javítása, új ismeretek átadása, és természetesen a közös programok általi élményszerzés.”

Jó hangulat a jégpályán

Mi volt a legkedvesebb közös élménye Imrével? – kérdezzük Márkot. „A legjobb közös programunk a jégkorcsolyázás volt, még tavaly decemberben Nyíregyházán, a jégpályán. Ez egy egész napos program volt, a mentoraink autóval és kisbusszal vittek minket be Nyíregyházára, ahol órákon át korcsolyáztunk. Erre emlékszem vissza legszívesebben, mert nagyon jó hangulatú nap volt.”

Márk a nyolcadik osztályt végezte az előző tanévben, az általános iskola után Nyíregyházán fog továbbtanulni az Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskolában, pék-cukrász szakon. Sok munkával jár és kitartás igényel, ha valaki jó tanuló akar lenni – Imre erről így vélekedik: „Az embernek nagyon fontos, hogy amikor munkába áll, ne csak kényszerből dolgozzon, hanem szeresse is azt, amit csinál. Ha valakinek van szakmája, akkor törekedjen arra, hogy a legjobb legyen benne. Ahhoz, hogy ezeket elérjük, nagyon sok tanulásra és munkára van szükség. Küzdeni pedig megéri azért, hogy a saját magunkkal szemben támasztott elvárásainknak meg tudjunk felelni.”

A közösen elért eredmények közül arra a legbüszkébbek, amikor a Nyíregyházi Egyetem által szervezett Ki mit tud?-on Márk egy saját szerzeményű versét szavalta el, amit a zsűri különdíjjal jutalmazott. „Ez nagyrészt természetesen Márk érdeme, én a felkészülésben voltam a segítségére” – hangsúlyozza Imre.

Balogh Márk mentorált

Forrás: IFKA

A tanár úr

Miért érdemes vállalni a mentorságot? Imre nagyon szeret emberekkel foglalkozni, a tanulmányai végeztével tanárként szeretne elhelyezkedni. „Ezt az elképzelésemet pozitívan támasztotta, illetve támasztja alá ez a mentorprogram, hiszen kipróbálhatom magam, hogy hogyan tudok viszonyulni a gyerekekhez, hogy a későbbiekben továbbra is a tanári pályát választom-e. Mind a diákok részéről, mind pedig a mentorok részéről rengeteg élményre tehetünk szert a mentorálás alatt, olyanokra is, amelyekre egy életen át szívesen fogunk visszaemlékezni. Ilyen, nekem akkor új és jóleső dolog volt, amikor az első mentoráltjaim tanár úrnak szólítottak. De de ezen túl is vannak olyan élmények, tapasztalatok, amelyekért megéri mentornak lenni.

Márk elárulja, hogy további céljai között a továbbtanulás mellett a választott szakma elvégzése szerepel. „Szeretnék sikeresen elhelyezkedni a munka világában” – mondja határozottan.

Imre célja a mérnöki diploma megszerzése után egy mérnöktanári mesterszak elvégzése: „Hogy egy pár év múlva ne csak mint mentor, hanem mint tanár léphessek be valamelyik iskolába.”