A cikkben a megvalósításhoz adunk hasznos támpontokat – kiemelve azokat a pilléreket, amelyekre alapozva egyszerűen építhetünk zökkenőmentesen működő webáruházat.

Milyen értékkel bír egy hatékonyan működő webshop?

Egy webáruház ideális esetben egyszerre szolgálja a vásárlók, valamint a tulajdonosok érdekeit. Előbbiek igényeit minőségi termékekkel és kiváló ajánlatokkal kielégítve, míg utóbbiak számára a hatékony működésen keresztül teremtve komfortos mindennapokat.

Jogos elvárás, hogy egy webshopban ne csak vásárolni lehessen. Vagyis a vásárlás lehetőségén túl teremtse meg a tájékozódás lehetőségét is, mégpedig releváns, érdekes és a vásárlási döntést megkönnyítő tartalmakkal. Ez megtörténhet írásos vagy videós formátumban, illetve a kettőt kombinálva. Egy webáruházban, ami nem csak a vásárlást forszírozza, a potenciális vevők is szívesen töltik az idejüket. Ennek köszönhetően erősödhet bennük a márkánk ismerete és a felénk mutatott bizalom szintje is. Ezt a Google algoritmusa is értékeli, így ez által a webáruházunk organikus keresőkben elfoglalt helyezése javulhat.

Rendszeresen blogolva, edukatív és informatív tartalmakkal tehát eredményesen növelhető egy webáruház hatékonysága. De mindjárt rátérünk arra az 5 faktorra, amelyek még inkább elősegíthetik a zökkenőmentes működést.

5 hasznos tanács a zökkenőmentes működéshez webáruházként

Technikai háttér

Flottul működő webshopot kizárólag stabil alapokra lehet építeni. Mindenekelőtt a korszerű és megbízható technikai háttér biztosítására érdemes tehát helyezni a fókuszt, kellően gyors, stabil és biztonságos webshopmotort választva. Figyeljünk rá, hogy laptopról, tabletről és okostelefonról is biztosított legyen a kifogástalan felhasználói élmény.

Marketing

Az eredményes marketing is lényeges építőkockája a zökkenőmentes működésnek. Kezdve a vevőcsalogató ajánlatok kidolgozásától, nem megfeledkezve a precízen összeállított értékesítési folyamatokról, egészen addig, hogy a látogatókból minél nagyobb arányban legyenek vásárlók, majd pedig visszatérő vásárlók.

Partner-kérdés

Ahhoz, hogy a webáruházba érkezők kifogástalan élményben részesüljenek, a legjobb munkatársakkal és partnerekkel célszerű együtt dolgozni. Különösen fontos az ügyfélszolgálat színvonala, valamint hogy korrekt csomagküldő szolgáltatót találjunk. A csomagküldés időbeli szükséglete, megbízhatósága és színvonala lehet a vízválasztó egy jól prosperáló, illetve egy örökös küzdelemben működő webshop között.

Logisztika

Ahhoz, hogy a rendelések időben kézbesítésre kerüljenek, olajozottan működő logisztikára is szükség lesz, különös a fokozott kapacitást igénylő periódusokban, például a Black Friday kampány során vagy a karácsony előtti néhány hétben.

Automatizáció

Amit pedig automatizálni lehet, arra célszerű kidolgozni automatizálható folyamatokat, ezzel ugyanis is értékes kapacitást szabadíthatunk fel a csapaton belül. Emellett a további kiszervezéseket is érdemes átgondolni, hiszen nem csak a csomagküldést bízhatjuk más cégekre, hanem a marketinget, a grafikai és marketinges munkákat – illetve gyakorlatilag minden mást is.

A zökkenőmentes működés kialakítása persze erőforrást igényel. Joggal merülhet fel ennek fényében a kérdés, hogy vajon megtérül-e ez a fajta befektetés.

Fektessünk be!

Így vagy úgy, de mindenképp fizetünk. Ha elodázzuk a fejlesztéseket, akkor egyrészt az időnkkel, másrészt a piaci pozíciónk kockáztatásával. Lássuk be, nem túl vonzó jövőkép a webáruházunk rabszolgájává válni, miközben a konkurensek is faképnél hagynak minket.

Nem vitatjuk persze, hogy a marketing, az ügyfélszolgálat, a logisztika vagy a folyamatok fejlesztése anyagi áldozatokat követel. De ahogy mondani szokás, nincs ingyen ebéd. Cserébe olyan befektetésről van szó, aminek az összege idővel szinte biztosan megtérül.

Innentől kezdve nem is lehet kérdés, hogy megéri a webáruházunk fenntartható működésébe fektetni. Nem beszélve arról, hogy lélekemelően izgalmas fejlesztési folyamatról van szó!