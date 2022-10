Megint eljött a nap, ami más, mint többi, és ezúttal otthon látnátok vendégül a gyerkőc kis barátait? A gyerekzsúrokról általában szabadtéri, ugrálóvárral és vurstlival felszerelt látványos rendezvények, vagy játszóházak végtelen játéklehetőséggel ellátott helyszínei jutnak eszünkbe, pedig akkor sem kell kétségbeesnünk, ha idén szerény hajlékunk falai között ünnepelnénk meg a jeles eseményt.

Gondoskodjunk az elmaradhatatlan alapokról!

Természetesen nem szülinap a szülinap egy ínycsiklandó torta és megfelelő számú gyertya nélkül. A torta készüljön az ünnepelt kedvenc ízei alapján, de ügyeljünk rá, hogy lehetőleg mindenmentes finomság kerüljön az asztalra, hogy biztosan minden kis vendég megkóstolhassa!

A főattrakció mellé érdemes további rágcsálnivalót és szendvicseket felszolgálni, illetve gondoskodjunk üdítőitalokról is. Azt, hogy inkább az egészséges falatokat részesítjük előnyben, vagy ezúttal megengedjük, hogy a gyerekek is kirúgjanak a hámból, egyeztessük a meghívottak szüleivel! Az ünnepi menüt pedig megkoronázhatjuk még némi kedves, színes dekorációval!

Nagyszerű játékok kis helyszínekre

Az alábbi játékokat akkor is bátran bevethetjük, ha véges tér áll rendelkezésünkre a parti megtartásához. A szükséges eszközök pedig valószínűleg megtalálhatóak a gyerekszobában vagy a háztartásban, de egy játék webáruház oldalán könnyedén be is szerezhetjük őket – akár néhány nappal a zsúr előtt is!

Saját készítésű szülinapi csákó

A gyerekek többsége imádja a kreativitásnak teret adó kézműves foglalkozásokat, és valljuk be, a saját dolgunkat is megkönnyíthetjük, ha a sütés-főzés és a lakás dekorálása után egy-egy szórakoztató feladatot kiszervezünk a lelkes résztvevőknek.

Legyen például az első játék az egyéni, ünnepi papírcsákók elkészítése! Mindenki kedvére színezheti és díszítheti a sajátját, így garantáltan személyre szabott emlékkel tér haza a szülinapi zsúrról!

Arcfestés

Minden családi rendezvényen az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő állomás az arcfestés. Valószínűleg mi is álltunk már végeláthatatlan sorokban, hogy csemeténk megkapja az áhított cica, kalóz vagy pillangó sminkjét. Garantáltan levehetjük a kicsiket a lábukról, ha a bulira beszerzünk egy adag arcfestéket, és begyakoroljuk néhány egyszerűbb minta elkészítését.

Csillámtetkó

Ne álljon meg a móka az arcfestésnél! Amint készen állnak a színes állatkák, szuperhősök és mesefigurák, koronázzuk meg az átváltozás élményét egy-egy passzoló csillámtetkóval! A sikert szintén biztosra vehetjük, ráadásul még az arcfestésnél is könnyebb dolgunk van: csak be kell szereznünk egy-két szülinapi partiszettet!

Építőverseny LEGO játékok segítségével

A színes, dán építőjáték egyik nagy előnye, hogy a LEGO játékok fiúknak és lányoknak is tökéletes szórakozást nyújtanak! Kicsik és nagyok kedvencét pedig könnyen partijátékká alakíthatjuk, ha csapatokra osztjuk a gyerekeket, és különböző kihívásokat adunk nekik. Például melyik csapat építi fel leghamarabb a Minecraft LEGO jégkastélyt vagy elhagyatott bányát?

Forrás: canva.com

Kincskeresés a lakásban

Rejtsünk el apró kincseket, vagy akár LEGO Mario figurákat a lakás különböző pontjain, a megtalálásukhoz pedig adjunk a kis kincskeresőknek a lelőhelyet jelölő feladványokat! Ennél a játéknál is csapatokra oszthatjuk a játékosokat, és megszabhatunk időkeretet a zsákmányok megtalálására. Aki 10 perc alatt a legtöbb figurát begyűjti, megnyerte a vadászatot!

Parti társasjátékok

Magától értetődő választás a gyerekcsapat lefoglalására néhány örökzöld partitársas felajánlása. Ügyességi és kreatív játékok tekintetében is hatalmas választék áll rendelkezésünkre, ráadásul a legtöbb társas nem igényel különösebben nagy helyet sem.

Nem lőhetünk mellé például egy, az ifjonti energiák tombolásának teret adó Twisterrel, a koncentrációt és ügyességet egyszerre fejlesztő Jengával, a jó memóriát és figyelmet igénylő Dobble-val, vagy a minden bulik sztárjával, a csapatokban játszható Activity-vel sem.