Talán sokan nincsenek teljesen tisztában vele, hogy miben különbözik a bérszámfejtő a könyvelőtől. Pedig akár alkalmazottak vagyunk, akár egyéni vállalkozók, esetleg cégünk van, valamelyikre szükségünk lesz. Önálló vállalkozóként és cégként a cég ügyeivel kapcsolatban a könyvelőre és az általa elvégezendő feladatokra lesz szükségünk, ő az, aki a NAV felé elszámolja a bevételeinket és a kiadásainkat. Ha azonban már alkalmazottaink vannak, akkor a bérszámfejtő a mi emberünk. A bérszámfejtő vagy bérügyintéző ugyanis mindazzal az adminisztrációval foglalkozik, amely egy alkalmazottal jár. Lássuk.

Milyen adminisztrációval jár egy alkalmazott?

A bérszámfejtő feladatai az alkalmazottak adminisztrációja, s bár ez egyszerűnek tűnik, meglehetősen komplex feladat. Az még csak az alap, hogy a munka kezdetekor segít elkészíteni a munkaszerződést és a munkaköri leírást, valamint a NAV felé bejelenti az alkalmazottat.

Ő az, aki hónapról hónapra kiszámolja és utalja a fizetést, és forintosítja a kedvezményeket és az adókat. Adóból alapból több fajta van, hiszen a személyi jövedelemadó mellett a szociális hozzájárulási adó és a tb-járulék is levonásra kerül a fizetésből. Ezeknek az összegeknek pedig minden hónapban forintra pontosan meg kell lenniük.

Ehhez jönnek hozzá a munkabért alkalmilag csökkentő vagy növelő tényezők. A külön megbízatások, a jutalmak, juttatások, szakmai kiküldetések és túlórák meg kell jelenjenek a munkavállaló bérének a számfejtésében. Amikor valaki beteg lesz - márpedig egészségügyi problémája mindenkinek lehet - munkabér helyett betegszabadság, majd annak elfogyása után táppénz jár a dolgozónak, hiszen ezért fizet társadalombiztosítási járulékot. Ide tartozik, ha az egyik dolgozó gyermeket vár: már a magzat 12 hetes korától kedvezmény jár az anyának, majd szülési szabadság, csecsemőgondozási díj (CSED), gyermekgondozási díj (GYED), végül a harmadik évben GYES, a gyermekgondozást segítő ellátás.

A szabadságos dokumentumok és annak a munkabérben való megjelenése ugyanígy a bérszámfejtő asztalára tartozik. Az összes ezekhez tartozó papírt a bérszámfejtő (sokaknak talán csak gazdasági ügyintéző) asztalára kell tenni, ő pedig elvégzi a vele kapcsolatos feladatokat, begyűjti az aláírásokat, összegzi a bérpapírt. A munkáltató ráadásul időnként statisztikákat és kimutatásokat is kérhet a bérszámfejtőtől, hiszen nála van az összes elérhető információ az alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatban.

Láthatjuk, a bérszámfejtő alaphangon sem unatkozik. Ha viszont profi, ennél még egy kicsivel több képessége is kell legyen. A következőkben azokat a tulajdonságokat vesszük sorra, amelyeket érdmes keresni a leendő bérszámfejtőnkben, ha nem akarunk magunknak plusz munkát és idegeskedést.

Mitől profi egy bérszámfejtő?

Egy átlagos bérszámfejtő megcsinálja a feladatot. A profi megcsinálja, ráadásul hibátlanul és határidőre, mégpedig úgy, hogy mind a cég vezetője, mind az alkalmazottak, mind pedig a NAV elégedett rövid- és hosszú távon is. Ehhez azért szüksége van némi szuperképességre.

Először is, a profi bérszámfejtő elképesztően precíz. Mind az összes alkalmazottra vonatkozó összes adminisztrációt időre és pontosan elvégzi. Ezzel magának is megspórolja a hibakeresés és -kijavítás fáradalmait, de a három (cégvezető, alkalmazottak, NAV) felől jövő nyomás nagy részét is leveszi a saját és a cég tagjainak a válláról. Itt a pontosság és precizitás a megbízhatósággal is karöltve halad: aki profi, arra rá lehet bízni mindazt a feladatot, amit szükséges elvégezni, és hátradőlhetünk (valamennyire), hiszen tudjuk, hogy meg lesz csinálva pontosan, határidőre.

Másodsorban, és ez az előzőekből következik: aki professzionális, az terhelhető, és tűri a monotóniát, valamint a stresszt. Terhelhető az elvégzendő munkával, a határidők betartásával, ráadásul pszichológiailag is: egyszóval strapabíró. A gazdasági iroda az a hely, ahol mindenki megfordul, és ahol a nehéz helyzetek előbukkannak. A profi bérszámfejtő diszkrét és titoktartó, de el tudja viselni és nem veszi magára az alkalmazottak felől rázúduló dühöt, csalódottságot, szomorúságot és kétségbeesést, amely időről időre természetes módon előjön egy-egy helyzetben.

Mindezek mellett a profi bérszámfejtő folyamatosan képezi magát. Jogi dolgokban jártas, de mivel a jogszabályok időről időre változnak, ezeket nyomon követi, és naprakészen mindig a legfrissebb törvényrendelet szerint dolgozik, és ezekre figyelmezteti a dolgozókat és a vezetőséget is. Ahhoz, hogy valaki bérszámfejtő lehessen és ezen a területen tudjon dolgozni, el kell végeznie egy bérügyintézői tanfolyamot, gyakran karöltve egy TB-ügyintéző tanfolyammal is. De ez persze csak a belépő, hiszen a bérszámfejtőnek komplex gazdasági jártassága is kell legyen.

Láthatjuk, komplex jártasságot kíván a kiválóság minden életterületen. Egy profi bérszámfejtő pedig mindezeket megcsinálja, nem is akárhogyan. Mikor elkezdünk együtt dolgozni egy bérszámfejtővel, minderről persze nem lehet azonnal meggyőződni, hiszen nem ismerjük még egymást. Érdemes kérni és utánanézni referenciáknak, illetve mindenképpen szükséges, hogy szerződésben rögzítsük azt, hogy mi az a feladat, amit el kell végezni. Az ebben a munkában végzett gyakorlat is számít, persze, de még pályakezdők is lehetnek olyan profik a hozzáállásuk miatt, amilyenek a régebbi, de kevésbé pontos és megbízható társaik nem. Nemcsak a tapasztalatot kell hát figyelni, sokkal inkább az embert. Hiszen az első találkozáskor az is eldől, hogy emberileg tudunk-e kapcsolódni - bár ez természetesen minden munkatársra igaz.

Mindezek - a strapabíróság, a precizitás, a diszkréció, megbízhatóság - persze nem olyan képességek, amelyeket ne tudna bárki könyvelő vagy bérszámfejtő elsajátítani. Nem szuperhőst keresünk, hanem egy profi szakembert. Ha ilyet találunk, és még emberileg is kijövünk vele, akkor az viszont mégiscsak egy kisebbféle csoda: tartsuk jól, fürösszük tejbe-vajba (már amennyire ez persze lehetséges), és ne eresszük el, hanem becsüljük meg. Nyilván ő is emberből van, ő is elfárad ebben az emberfeletti munkában, de ha szükséges, elvégzi jól. Megéri megbecsülni.