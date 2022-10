Megfelelő alapok

Természetesen, ha a fogainkról van szó, az első és legfontosabb feladatunk a tisztántartás és a fogak épségének rendszeres ellenőrzése. Egy-egy apróbb fogászati problémából sokkal nagyobb, fájdalmasabb gond alakulhat ki, ha nem derül ki időben. Ezért is szánjuk időt a fogkőleszedésre évente, hiszen például egy elhúzódó ínygyulladást is megelőzhetünk vele. Naponta legalább kétszer, de inkább háromszor mossunk fogat minimum két percen keresztül, ha lehet, elektromos fogkefével, emellett rendszeresen használhatunk fogselymet, szájzuhanyt is.

Fogszabályozás a tökéletességért

A fogszabályozásnak csak egy szelete az esztétikusabb külső elérése. Tény, hogy ma már ez is egyre fontosabb, mivel fényképek és videófelvételek között éljük a mindennapjainkat, így sokkal inkább észrevesszük magunkon a kevésbé tetsző jellemzőket. A szabályos mosoly nagy önbizalomnövelő, de nem ez az elsődleges előnye.

Kevésbé ismert a köztudatban, de a fogak megfelelő illeszkedése, azaz a szabályos harapás az, ami a legfőbb, ha a fogszabályozás célját akarjuk meghatározni. A rossz harapás ugyanis számos problémához vezethet: például egy-egy nem megfelelő helyzetben megbúvó fog esetében nehézkessé válhat a tisztítás, ami egészségügyi gondokat, szuvas, lyukas fogakat, fájdalmas ínygyulladást eredményezhet.

Emellett a szabálytalan harapás megnehezítheti a táplálék megfelelő emésztését, valamint könnyen az állkapcsot érintő további fájdalmakat okozhat. Sőt, ez utóbbi, hosszú távon is fennálló, rendszeresen jelentkező fejfájásos panaszokat is kiválthat.

A kiálló fogak könnyebben letörhetnek, valamint nyelvlökéses nyeléshez, ezáltal beszédhibákhoz vezethetnek. Ezeket gyermekkorban minél előbb tanácsos orvosolni, hiszen a beszédfejlesztés sikerességét is elősegíti a fogak rendezése.

Előfordul, hogy a fogszabályozásra a bölcsességfogak kibújása után lesz szükség, ugyanis azok összenyomhatják az addig rendben sorakozó társaikat. Emellett felnőttkorban egy későn kibújó szemfog, vagy valamiféle fogágybetegség is szükségessé teheti a beavatkozást.

Sosem késő belevágni

Bár felnőttként talán nehezebb döntésnek tűnik elkezdeni a fogszabályozást és beiktatni a hozzá kapcsolódó vizsgálatokat és kontrollokat, azonban nem érdemes ezért megtorpanni. A fogak épségéért tenni soha nincs késő, ráadásul hosszú távon időskori egészségügyi problémákat is megelőzhetünk vele.

A fogszabályzó megléte ma már nem egy kellemetlen bélyeg, sőt valójában egyfajta presztízsértékkel bír, amely kifejezi: van igényünk és lehetőségünk foglalkozni a mosolyunk egészségével és szépségével. A fogorvosi eszközök, módszerek pedig az elmúlt két évtizedben olyan mértékben bővültek, hogy a legvagányabbtól a legszégyenlősebb fogszabályzósig mindenki megtalálhatja a neki legmegfelelőbb készüléket. De miből is válogathatunk?

Rögzített

A felnőtt korban leggyakrabban javasolt rögzített készülékek közül választhatunk fém-, vagy kerámia bracketeket, utóbbiakat akár fehér színben is. Sőt még az őket összefogó ív is lehet fehér, így még kevésbé lesz látható a fogszabályzó. A tinik körében kifejezetten trendi a fémkészülék, színes gumikkal – ezt bevállalósabb felnőttek is nyugodtan kérhetik a szakorvostól, ha nyitottak a játékosabb megjelenésre.

Kivehető

A kivehető készülékek nagy része felnőttkorban az utókezelésre alkalmas, például az éjszakai fogszabályzó formájában, viszont ma már gyártanak teljesen átlátszó hatású kivehető fogszabályzókat is, amelyeket „láthatatlan fogszabályzó” néven találunk meg. Ezek meghosszabbíthatják a kezelés időtartamát, illetve költségek tekintetében is magasabb kategóriába sorolhatóak, de mindenképpen megkönnyítik a fogszabályzás folyamatát azoknak, akiket feszélyezne egy látható darab.

A fogszabályzó felhelyezésétől a tisztítás miatt sem kell félni: léteznek kifejezetten fogszabályzóhoz formázott elektromos fogkefék, mobilisan összecsukható utazó fogkefék, valamint az ápolásban segítséget nyújthat egy-egy fogorvosi rendelőben igénybe vehető szolgáltatás is kifejezetten fogszabályzósok részére. A technika, az eszköztár tehát adott: ezek után már csupán a bátorságot kell összegyűjteni.

Az eredmény kárpótol

Bármilyen hosszúnak is tűnhet elsőre az egy-másfél év, amely előttünk áll: az idő gyorsan szalad, a végeredmény pedig minden nehézséget feledtet majd. A fogszabályozással kapcsolatban a fájdalomtól sem kell félni: az első egy pár nehezebb nap után hozzászokunk a készülékhez, és hetek múlva könnyen el is feledkezhetünk róla. Amikor pedig az utolsó szakaszban lekerül a fogunkról a „béklyó”, a búcsú lehet egy hatalmas mosoly, amely nemcsak esztétikus, de a lehető legegészségesebb is.