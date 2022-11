2022 októberével befejeződött a Tápiószentmártonon zajló komplex beruházás, amelynek keretében a 311. számú főút és a 120. számú vasútvonal csomópontjának fejlesztése zajlott. A munkálatoknak köszönhetően 700 m hosszú, kétsávos főút épült új előregyártott szálerősített paneles vasúti átjáró, új párhuzamos földúttal és ökológia átjárókkal. Elkészült a mintegy 500 m hosszú gyűjtőút is, járdával, közvilágítással, P+R valamint biciklis, B+R parkolóval ellátva. A közösségi közlekedést segíti az új buszforduló, buszmegálló, valamint az új vasúti gyalogosátkelő is. Ami a tápiószentmártoni vasúti fejlesztéseket illeti, a gyalogosok biztonságát szolgálja az új, integrált gumielemes, jelzőberendezéssel ellátott gyalogos átjáró, valamint a peronvilágítás is új elemekkel bővült.

Hasonlóan a tápiószentmártoni munkálatokhoz a farmosi beruházás is számos fejlesztési elemet tartalmaz. Az útátjáró és útkorrekciós munkálatok során a 311. sz. főút új nyomvonalra helyezése történt meg kb. 1000 m hosszon, amelynek műszaki átadás-átvétele várhatóan 2022 november végén zárul. Az új nyomvonalon több ökológiai átjáró is létesült. Emellett a Vasút soron új pályaszerkezet építése történt meg, kétoldali süllyesztett szegéllyel kb. 340 m egybefüggő hosszon 3,5 m burkolat- és 5,5 m koronaszéleséggel, továbbá kiépült 20 db burkolt kapubejáró. Új buszforduló kialakítására került sor, továbbá térkő burkolatú járdák épültek a Vasút soron és a kapcsolódó létesítményeken, a vasúti megállóhely és a buszforduló megközelítésére, továbbá a gyalogosközlekedés biztonsága érdekében kijelölt gyalogosátkelőhely létesült a 311. sz. főúton.

Az új közúti-vasúti átjáróban új félsorompóval kiegészített, kétoldali fénysorompó biztosítású gumielemes átjáró létesült, a jelenlegi közúti átjáró pedig elbontásra került, továbbá vasútépítési munkák során többek között sor került a felsővezetéki tartóoszlopok kiváltására és a vágányok szabályozására is.

A következő településeken szintén közúti-vasúti átjárók építése tette biztonságosabbá a közlekedést a közelmúltban: Mende település közigazgatási területén, Ceglédbercelen, Sásd vasútállomásnál és Sárbogárdon már lezárultak a fejlesztések.

A Támogatási Szerződés bruttó összege 5 314 987 008 Ft, melyből az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatása: 4 199 179 073 Ft.