Befejeződtek a PENNY karcagi elosztóközpontjának fejlesztési munkálatai. A mintegy 7 milliárd forint értékű beruházásnak köszönhetően a létesítmény külterülete 30 ezer, az épület pedig 10 ezer négyzetméterrel bővült, ezzel közel a duplájára növelve a tárolási kapacitást.

November 25-én ünnepélyesen átadták a PENNY kibővített karcagi logisztikai központját, amely így a keleti régióban már 71 üzletet képes kiszolgálni.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy az alsónémedi, a veszprémi, valamint a karcagi logisztikai központjaink által kiszolgált 228 üzletünkkel immár 26 éve hozzájárulhatunk a magyar gazdaság fejlődéséhez. Az ország iránti hosszú távú elköteleződésünk egyik mérföldköve a megújult karcagi létesítményünk, amely még inkább segít céljaink elérésében. Azaz abban, hogy minél több hazai termék kerüljön ki üzleteinkbe, amelyekben a lehető legfrissebb és legjobb ár-érték arányú termékeket kínáljuk vásárlóinknak” – nyilatkozta az eseményt követően Florian Jens Naegele, a PENNY magyarországi vezérigazgatója.

Forrás: Penny

Az ünnepélyes átadóra meghívást kapott Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára is.

„A karcagi logisztikai központ bővítése országos szinten is fontos mérföldkő a hazai gyártású termékek értékesítése, valamint az újabb exportpiacok felé nyitás terén. Ennek a nagy volumenű beruházásnak a megvalósulása több szempontból is illeszkedik Magyarország Kormánya gazdaságfejlesztési, illetve a régió munkahelyteremtési és foglalkoztatottság-fejlesztési céljaihoz. Jelenlegi világunkban a bizalom az egyik legnagyobb érték, és a megújult raktárközpont a PENNY magyar gazdaságba vetett bizalmának egyfajta jelképe” – mondta el Izer Norbert.

A karcagi létesítmény külterülete 30 ezer, az épület maga pedig 10 ezer négyzetméterrel bővült. Ennek köszönhetően nemcsak közel a duplájára nőtt a tárolási kapacitás, hanem a becslések szerint a kamionoknak közel 250 ezer kilométerrel kevesebb utat kell megtenniük és károsanyag-kibocsátásuk mintegy 220 ezer kilogrammal csökken évente. Ráadásul a korszerűsítésnek köszönhetően fenntarthatóbbá, ezzel együtt költséghatékonyabbá és környezettudatosabbá is vált a létesítmény működése.

„Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy vállalatpolitikánk eredményeként a karcagi logisztikai központban egy nagyon eredményes, hatékony csapat működik. A régióban nagyra becsült munkáltatók vagyunk, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy gyakran több generáció, nagypapa, fiú és unoka dolgozik együtt. Felelős foglalkoztatóként fontos számunkra a jó kapcsolat a kollégáinkkal, ezért rendszeresen szervezünk például nagy sikerű családi programokat. A fejlesztésnek köszönhetően most 40 új pozícióval bővült a raktár, de összességében közel 100 új munkahelyet is érinthet a bővítés” – tette hozzá Silke Janz, logisztikai-területért is felelős pénzügyi igazgató.