Melyek a fúrás legfontosabb lépései?

A fúrás azzal a céllal történő forgácsolási folyamat, hogy egy tömör anyagban furatot hozz létre. Ha a már meglévő furatot nagyobb átmérőjűvé szeretnéd bővíteni, akkor furatbővítőt kell használni. A forgácsolómozgást és az előtolómozgást mind a munkadarab, mind a szerszám végezheti.

A kézi szerszámokon kívül szerszámgépek (fúrógépek, esztergagépek, fúró-maróművek stb.) is alkalmasak a fúrási munkálatok elvégzésére, amelyeknél a forgácsolómozgást és az előtolómozgást a szerszám végzi. A csigafúró a leggyakrabban használt megmunkáló szerszám.

Az első és talán legfontosabb lépés a megfelelő fúrószerszám kiválasztása. A fúrószerszám típusát és méretét a munka jellegétől függően kell meghatározni. Például a fafúró más méretű és formájú, mint a betonfúró. A fúrószerszám mérete és típusa határozza meg a fúrási sebességet, az erőt és az átmérőt, amit a munkadarabon létrehozhatsz.

Fúrógéppel könnyebb!

A fúrógép a barkácsolásban gyakran használt eszköz, de az ipari feladatokhoz is elengedhetetlen kellék napjainkban. Kisebb és nagyobb furatokat egyaránt képes készíteni szinte bármilyen típusú anyagban. A legtöbb forgó mozgást igénylő munkát el tudja végezni. Az akkumulátoros fúrógépek lehetővé teszik az áramforrás nélküli munkavégzést. A szerszámok használata és komplexitása azonban eltérő. Az ütvefúrók és fúrókalapácsok talán a legnépszerűbb eszközök, de joggal merül fel a kérdés, hogy mi a különbség közöttük.

Mikor érdemes ütvefúrót alkalmazni?

Az ütvefúrók hagyományosan falak fúrásához, horgonyok vagy dübelek rögzítéséhez, valamint akár csavarbehajtáshoz is használhatók. Emellett alkalmasak fém, tégla, ytong és kő megmunkálására is. Az ütő mozgást körmöstárcsás ütőmű hajtja végre, innen kapta nevét is. Ezek a típusú fúrógépek lehetővé teszik a fúró-, csavarozó- és ütvefúró módok közötti választást.

Milyen előnyei vannak a fúrókalapács használatának?

A fúrókalapács levegős rendszerrel működő pneumatikus szerszám, ami nagyobb erővel bír, mint az ütvefúró, ezért alkalmasabb például beton vagy más kemény felületek fúrására. Olcsóbbak és egyszerűbbek, mint az ütvefúrók, mégis nagyobb teljesítményt nyújtanak kemény felületeken. A beton ugyanis nem fúrható, csak megrepeszthető, amire magas ütési energiára és alacsony fordulatszámra van szükség. Az SDS befogással rendelkező fúrókalapácsok tengelyirányban mozgatják a fúrószárat, így nagyobb pontossággal és hatékonysággal dolgoznak.

A fúrókalapácsok véső funkcióval is rendelkeznek, és a forgásuk kikapcsolható, így sokoldalú felhasználási lehetőségekkel bírnak. Emiatt egyre népszerűbbek mind a szakemberek, mind a barkácsolók körében.

Ha nagyobb munkálatokat tervezel, akkor a fúrókalapács használata jöhet jól. Hiszen ez olyan eszköz, ami kombinálja a fúrógép és a kalapács funkcióját. Segítségével könnyedén és gyorsan lehet fúrni a kemény felületeken is, és időt spórolhatsz a munkálatok során.

Bosch fúrókalapács

Vásárolj fúrógépet gyorsan és egyszerűen, online!

A fúrás során tehát fontos a megfelelő fúrószerszám kiválasztása, az előkészítés és rögzítés, a megfelelő testtartás és fogástechnika, illetve a biztonsági előírások betartása. Ha kisebb feladat vár rád, az ütvefúró is megteszi, de ha nagyobb munkálatokat tervezel, akkor inkább a fúrókalapács használata jelenti a megoldást.