Lombikkal jön a baba: hasznos tanácsok a terhesség első hónapjaira

Egy sikeres lombikbeültetés után érzelmek hosszú sora várja a leendő szülőket. Az addigi várakozást, csalódottságot és reményt most felváltja az aggodalom, a félelem és persze a mindent felülmúló öröm. Léteznek azonban hasznos beültetés utáni tanácsok, amelyek egykettőre megnyugtathatják a szülőket, miközben fel is készítik őket erre a nagy kalandra. A következőkben megnézzük, milyen életmódbeli változtatásokra van szükség és betekintünk a lombikprogram utáni várandósság érzelmi hátterébe is.

Mire számíthatunk lombikterhesség esetén? A sikeres lombikbeültetés általi terhesség nem feltétlenül különbözik a természetestől, azonban az eljárás során alkalmazott technikák miatt a várandós nőknek nagyobb odafigyelést kell fordítaniuk az egészségükre. Ezek a terhességek a fogantatás pillanatától a veszélyeztetett terhesség kategóriájába tartoznak, emiatt a teljes 9 hónap alatt több kontrollvizsgálatra lesz szükség – ezekkel lehet megfelelően biztosítani a terhesség zavartalan előrehaladását és a magzat egészséges fejlődését. Ezek a vizsgálatok magukban foglalhatják a vizeletvizsgálatokat, a vérnyomásméréseket, a vérvizsgálatokat, illetve az ultrahangvizsgálatokat is. Az ikerterhesség önmagában is nagyobb odafigyelést igényel, lombikprogram után pedig igen gyakran fordul elő, hogy a baba nem egyedül érkezik. Ez és a koraszülés veszélyének fennállása újabb okot ad arra, hogy a várandósság alatt folyamatos ellenőrzéseken vegyünk részt. Tanácsok a terhesség idejére A várandósság az anyák számára különösen érzékeny időszak, hiszen önmaguk mellett a magzatunk egészséges fejlődését is nekik kell biztosítaniuk. A beültetés utáni tanácsokat érdemes megfogadni, hiszen a cél egy kiegyensúlyozott terhesség egy egészséges babával. Étkezés Várandósan több tápanyagra van szükségünk a magzat egészséges fejlődéséhez, ezért fontos, hogy milyen minőségű ételeket fogyasztunk. A „kettő helyett kell enni”-elvet felesleges szem előtt tartani, hiszen nincs szükségünk kétszer annyi ételre. Amire viszont szükségünk van, azok a változatos, tápanyagokban és vitaminokban gazdag zöldségek és gyümölcsök. A telített zsírsavakat, mint a vaj vagy sertészsír, cseréljük le telítetlen zsírsavakra, ilyen például az olívaolaj. Az omega-3 zsírsav szintén a fontos tápanyagok közé tartozik, ezért lehetőség szerint fogyasszunk hetente legalább kétszer halat. A terhes nőknek olyan élelmiszereket kell fogyasztaniuk, amelyek gazdagok fehérjében, vasban, kalciumban és folsavban. Testmozgás Fontos, hogy sokat pihenjünk és hogy kíméljük magunkat, de nem tesz jót, ha egész nap csak fekszünk. A terhesség kezdeti szakaszában sétáljunk minden nap egy keveset, relaxáljunk és hagyjunk időt kisbabánk növekedésére. A beültetés utáni tanácsok közé tartozik, hogy kerülni kell mindenféle megerőltető mozgásformát és a stresszt! Ha lehetőségünk van rá, a terhesség első néhány hetét töltsük munka nélkül, ezzel is segítve a magzat növekedését. Ahogy a terhesség halad előre, már végezhetünk nehezebb gyakorlatokat is, mint a jóga vagy pilates, de semmiképpen ne legyen megerőltető! A futást, ugrálást, kardióedzéseket, hajolgatást mellőzzük, hiszen ez veszélyeztetheti a terhességünket! Mit szabad és mit nem? A folyadékbevitelre fokozottan figyeljünk, hiszen a szervezetünket folyamatosan hidratálni kell. Ugyanakkor erüljük az alkoholt, a nyers húsokat és a dohányzást, mert ezzel nemcsak önmagunknak, de magzatunknak is árthatunk! Az kezelőorvosok általában javasolják a rendszeres vérnyomás- és vércukorszint-mérést is, és szükség esetén vitaminok, tápanyagok bevitelét étrendkiegészítők formájában. Lelki felkészülés Amikor egy nő megtudja, hogy hosszú idő után sikerült a mesterséges megtermékenyítés, eleinte nem is meri elhinni. Ez egy hosszú és nehéz folyamat, amely sok stresszel és szorongással jár, amikor pedig végre először lesz pozitív a terhességi teszt, az érzések egy nagy hullámvasútra viszik el a párt. A lelki felkészülés rendkívül fontos szerepet játszik abban, hogy mentálisan is felkészültek legyünk az új életre. Az első lépés az, hogy megértsük a lombikprogram folyamatát és annak eredményeit. Fel kell készülni a kihívásokra és arra, hogy a terhesség és a szülés esetleges nehézségekkel járhat. De nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy ez az élmény elsősorban boldogságot és örömöt jelent a leendő szülőknek. A stressz és a félelmek leküzdése rendkívül fontos ebben a helyzetben. Keressünk olyan tevékenységeket, amelyek segítenek ellazulni, például a meditáció, a jóga vagy a légzőgyakorlatok! Egy kisbaba érkezése az egyik legcsodálatosabb dolog az életünk során. Különösen igaz ez akkor, ha hosszú ideje vártunk már az érkezésére. Adjunk meg ezért minden gondoskodást születendő gyermekünknek és élvezzük a várandósság csodás pillanatait!

