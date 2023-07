Akár erősáramú hálózat kialakításról, biztonságtechnikai felülvizsgálatról, mérőhely-áthelyezésről, napelemek telepítéséről, vagy villámvédelmi munkákról legyen szó, a TAVILL kisfesz Kft. minden területen megtalálja a megoldást és helytáll.

Tóth Tibor, ügyvezető arról számolt be, hogy a villanyszerelés és villamosbiztonsági felülvizsgálat, továbbá a villámvédelem is a TAVILL kisfesz Kft. fő profiljai közé tartozik.

– Büszkeséggel tölt el, hogy eljutottunk idáig, cégünk folyamatos fejlődése a megbízóink növekvő megrendelései is azt mutatják, hogy nagyfokú bizalom van irányunkban. Ez adott erőt ahhoz, hogy minden területen fejlődni tudjunk. – fejtette ki gondolatait Tóth Tibor ügyvezető. – Az elmúlt években egyfolytában emelkedik az aktív megrendeléseink száma, így vállalatunk létszámát is folyamatosan bővítjük. Számunkra a legfontosabb az ügyfél teljeskörű és maradéktalan kiszolgálása. Munkánk során fontos számunkra, hogy szerelőinket is folyamatosan képezzük, ezért bizton állíthatom, hogy munkatársaim a lehető legnagyobb szakértelemmel és precizitással dolgoznak.

A cég fő tevékenységi körei közé tartozik az erősáramú villanyszerelés, ezen belül csarnoképületek erőátviteli rendszereinek kiépítése, ipari létesítmények és irodák, valamint üzletek komplett villamos kivitelezési munkái. Tevékenységeik során szabványossági felülvizsgálatokat végeznek. Továbbá az ipari létesítmények teljeskörű elektromos karbantartásában is otthon vannak.

Ahogy a cég mottója is példázza: „A villanyszerelés nálunk kezdődik”, a TAVILL kisfesz Kft. továbbra is a tökéletes és precíz megoldásokkal szolgálja megrendelőit.