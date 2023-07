Vagy még is? Sokszor találkozunk olyan tulajdonossal, aki nem veszi igénybe ingatlanközvetítő segítségét. Kifogásként, azt halljuk, hogy „Én is el tudom adni a házamat, miért dolgozzak önnel? Hirdetgetni én is tudok, minek fizessek több száz, akár több millió forintot?” Erre általában az a válaszunk, hogy ha ügyes, és csakugyan ért hozzá, akkor saját maga is eladhatja. Nem mindenkinek van szüksége ingatlanosra...

Ugyanakkor mi nem hirdetgetni szeretnénk, hanem eladni. Munkánkkal pénzt spórolunk meg az ügyfeleknek, hiszen nagyon magasak a hirdetési költségek a próbálkozáshoz. Segítünk annak, aki távolabbi településen lakik, ezért nehezen megoldható számára az ingatlan bemutatása. Megoldást kínálunk továbbá azoknak is, akik elfoglaltak, és az idejük többet ér annál, minthogy az eladás bonyodalmaival fáradozzanak. Mindemellett tanácsot adunk abban az esetben, ha jogilag bonyolult helyzetben van az adott ingatlan.

Nem tudja, hogyan adja el ingatlanát? Álmai otthonát, a meghitt családi fészket keresi? Elképzelései megvalósításában segít az Openhouse.

Sokéves tapasztalatainknak köszönhetően bátran mondhatjuk, hogy rendelkezünk minden olyan tapasztalattal, amely a hatékony ingatlanértékesítést segíti. Kellő ingatlanpiaci ismereteinkkel és szakmai felkészültségünkkel igyekszünk a legoptimálisabb megoldást kínálni ügyfeleinknek. Valljuk ugyanis, hogy a jó ingatlanos terhet vesz le az ügyfél válláról, és segít álmai, elképzelései megvalósításában.

Válassza az Openhouse-t, ha egyszerűen, rugalmasan és hozzáértő szakemberek segítségével intézné az értékesítést. Kollégáimmal Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egész területén állunk ügyfeleink rendelkezésére. Keressen minket bizalommal, ha jó ingatlanosra van szüksége!

Janik Ildikó, Franchise partner, Openhouse

Tel.: 06-20/260-2060

E-mail: [email protected]

5000 Szolnok, Ady Endre út 25.

https://oh.hu/