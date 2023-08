Amitől senki nem menekül – a telefonkárok 3 leggyakoribb esete

Egyetlen telefon sem tart örökké, azonban megfelelő odafigyelés és védelem mellett sok évvel meghosszabbíthatjuk a készülék élettartamát. Bár rengeteg telefonbaleset rajtunk kívülálló okokból történik, most összegyűjtöttük, melyek azok a helyzetek, amikor elég csak egy kicsit résen lenni, hogy elkerüljük a felesleges bajt.

#1 Képernyőtörés

Akinek mobiltelefonja van, biztos, hogy előbb-utóbb le- vagy elejti. Általában ezzel nem is lenne semmi gond, ameddig az üvegfólia vagy a telefontok törik, karcolódik, sérül – bár repedések még ilyenkor is keletkezhetnek. Arról nem is beszélve, hogy sokan egyébként is úgy gondolják, nincs szükségük plusz védőeszközökre – ezt a hozzáállást pedig garantáltan a képernyő bánja.

Legalább ugyanennyi fejtörést okoz, ha valaki a farzsebében vagy a kanapén hagyja az okostelefonját, nem törődve a későbbi kockázatokkal. Triviális esetek, de annál gyakoribbak, amiket tényleg meg lehetne gátolni egy kis előzetes odafigyeléssel – senkinek nem hiányzik a berepedt képernyő, a törött alkatrész és emiatt a borsos szervizszámla.

#2 Vízkárok

A második leggyakoribb telefonbalesetnek a különböző vízkárok számítanak, amelyek pillanatok alatt visszafordíthatatlan problémákat okozhatnak. WC-be ejtés, fejesugrás a medencébe teli zsebekkel, balszerencse fürdőkádas lazítás közben: ezekben a helyzetekben nem meglepő módon a vízállónak tervezett készülékek sem bírják hosszabb ideig a víz alatt. Némelyiknek pedig már annyi is elég, ha ráborul egy pohár víz.

A szerencsésebbek megússzák annyival, hogy amennyire csak tudják, darabjaira szedik a telefont, és megvárják, amíg kiszárad. Az újgenerációs okoskészülékeknek azonban már

nem levehető a hátulja, hogy az akksit és egyéb alkatrészeket könnyedén ki lehessen venni. Ugyan mi is láttunk már mázlistákat és sikertörténeteket, amikor a száradás után az eszköz ugyanolyan flottul működött, de ha a telefon később sem reagál semmire, biztos, hogy csak a professzionális mobiljavítás jöhet szóba.

#3 Az okostelefon nem gyerekjáték

A mai gyerekek már az okostelefonok világában nőnek fel, ezért a hisztik elkerülése érdekében egyes szülők gyakran elterelő hadműveletként használják a készülékeiket – helytelenül. A mobiltelefonokat bizonyos korig egyébként sem célszerű a gyerekek kezébe adni, de később is csak folyamatos szülői kontroll mellett ajánlott. A kicsik könnyen összetéveszthetik az eszközt a játékkal – ételt önthetnek rájuk, leejthetik -, ezzel okozva felesleges, de elkerülhető telefonbaleseteket .

A baj nem jár egyedül – így védd meg az okostelefonodat a felesleges bajtól

Amint a mondás is tartja, a baj nem jár egyedül. Ezért amennyire lehet, érdemes néhány óvintézkedést tenni a készülék védelme érdekében, még akkor is, ha a legkézenfekvőbb praktikákról van szó:

● Mindig használj védőfóliát és tokot, akkor is, ha úgy gondolod, hogy a telefonod jobban néz ki nélkülük! Tekintve, hogy a készülékek a vízkárok kivételével elsősorban kívülről sérülnek – különös tekintettel a kijelzőre –, ezekkel a minimális befektetésekkel sok kellemetlenségtől megkímélheted magadat. Ha nem szereted a táskádban tartani a mobilodat, válassz olyan tokot, amit egy pánttal keresztülvethetsz a válladon – kellemest a hasznossal!

● Védd meg a telefonodat a szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklettől, tehát se kánikulában, se fagyban ne hagyd szabadon! Ezek a rendkívüli körülmények jelentős mértékben károsíthatják az akkumulátor és az egyéb belső alkatrészek élettartamát.

● Tartsd távol a víztől a mobilodat! Tudjuk, hogy szinte mindenkinek a kezéhez van nőve a telefonja, de valljuk be, sem a fürdőszobában, sem a mellékhelyiségben nincs rá hatalmas szükség. Vigyél inkább magaddal könyvet vagy újságot, így is kevesebb veszélynek teszed ki az okoskészülékedet.

Ha nincs más út, irány a professzionális szerviz!

A telefonbaleseteknek számos olyan verzióját ismerjük, amikor a károk látszólag csak esztétikailag zavaróak. Azonban a javítás nélküli sérült mobil állapota könnyedén tovább romolhat, amit egy csúcskategóriás és drága készülék esetén nem érdemes megkockáztatni. Szerencsére sok telefonszerviz közül választhatunk, ha szükséges, legyen szó kijelzőtörésről vagy szoftveres-hardveres problémáról.