A következő lépés, hogy a meghagyott és szükséges tárgyaknak hozzáférhető, ám mégis rejtett helyet találj. A konyhai kések például egy falra szerelt mágnescsíkon ízlésesen mutatnak, de egy szimpla késtartóba is csinosan eltehetőek anélkül, hogy mindig keresned kelljen azokat. A különböző fűszerek és tálak egy-egy tárolódobozba helyezve már el is férnek a szekrényben. A fő, hogy a dekorod egységes legyen, így a letisztult hatás nemcsak kívül, de a polcokba és fiókokba kukkantva is érvényesülni fog.