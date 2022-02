Az EFOP-1.8.6-17-2017-00021 azonosító számú – „Mától új életet kezdek”– „A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén”.

Forrás: Fit Life Hungary Kft.

Az I.K.O Matsushima Kyokushin Karate Szövetség elsődleges célja a pályázati felhívásban rögzített célkitűzésekkel összhangban a fizikailag inaktív életvitelt folytató emberek bevonása a mozgás világába, különös tekintettel a kevésbé fejlett régiókban élő lakosokra, hátrányos helyzetűekre, idősekre, fogyatékkal élőkre.

A szabadidősport, különböző mozgásformák megismertetésének, testmozgás és sportprogramok szervezésének, szabadidősportot gyakorló csoportok szervezésének eredményeként növekszik a mentális stabilitás, megelőzhetőek különböző krónikus betegségek, (különösen a keringési betegségek, valamint metabolikus szindróma tüneteinek kialakulása) hosszútávon pedig elősegíthető a lakosság stabilabb munkaerőpiaci részvétele.

A pályázat keretében az érintett településeken sor kerül toborzónap és kérdőíves egészségügyi felmérés szervezésére, bemutatkoznak az Alapítvány által szolgáltatott sportok, mint a kyokushin karate, Nippon Zengo - torna, DORS – funkcionális, kettlebell, crossfit egyes elemei, HIT Training edzés.

Az érdeklődők számára minden településen heti két ingyenes edzésre kerül sor 12 hónapon keresztül. Ezekhez a sporteszközöket, felszerelést, táplálék-kiegészítőket a projekt keretében finanszírozza a szövetség, továbbá a sportfesztiválokon és edzőtáborokon történő ingyenes részvételi lehetőséget is biztosítja. Mindezek mellett egy személy kiképzésére is sor kerül a program fenntarthatóságának biztosítása érdekében.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a(z) I.K.O Matsushima Kyokushin Karate Szövetség!

Tóth Zsolt

Elnök

+36205668282

Az I.K.O Matsushima Kyokushin Karate Szövetség foglalkozásai, edzései Jász-Nagykun-Szolnok megyében: