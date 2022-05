Klasszikus anya-lánya kapcsolat, vagy barátnők? Zoltán Erika szerint Zoé örökké „az ő kislánya” marad, akiről imád gondoskodni, akit egyik kedvenc ételével, a „nyúlós”, azaz sós-tejfölös-sajtos nudlival vár, ha egy utazásról hazajön. – Ezt a hagyományos családi ételt Anya készíti legjobban a világon – árulja el mosolyogva Zoé.

- Úgy gondolom, hogy mi klasszikusan jó anya-lánya kapcsolatot ápolunk. Ha egy családban azt látja a gyerek, hogy anya és apa szereti egymást, hogy a vitákkal együtt is mindig pozitív a végkifejlet, és az a cél, hogy mindent közösen, együtt csináljanak, akkor ő maga is hasonló létrehozására törekszik. Nem a barátnője, hanem az anyukája vagyok, és szeretnék is maradni halálomig. Az az ember, akire mindenkor számíthat, és aki mindig mindenben segít, amikor szükség van rá – mondja Erika. Zoé hozzáteszi: – Anya igyekszik nem beleszólni a szakmai dolgaimba, az életembe, a párkapcsolatomba, és talán éppen ennek az eredménye, hogy a mai napig, ha bármibe belefogok, döntök valamiről, előtte megkérdezem őt.

Melyik gyerek ne futna a bajaival anyához, ha ő segít? Zoét is mindig meg tudja nyugtatni Erika, aki szerint a lányának hatalmas lelke van, ami nem csoda, mert mindig nagy szeretet vette körül a családban. – A pofonok az életben senkit nem kerülnek el, és anyukaként nekem is rá kellett jönnöm: akkora burkot nem tudok köré húzni, hogy az érzelmek őt ne érintsék meg. De ezekből ő is tanul, és majd ha idősebb és bölcsebb lesz, ő is tovább tudja adni a tapasztalatait.

