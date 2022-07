Hirdetés 7 órája

Tárolók a hálószobában – így válaszd ki a megfelelő bútorokat

Bár a hálószoba elsősorban a pihenést szolgálja, ennek megfelelően a bútorok közül egyértelműen az ágyé a főszerep, az is fontos, hogy ebben a helyiségben is legyenek megfelelő tárolóegységek. Számos holmink van ugyanis, amit a hálószobában tárolunk, elég például a ruháinkra gondolni, de sokan itt tartják az ágyneműket is. Emellett lehetnek még személyes tárgyaink is, amik itt kapnak helyet, ezeknek pedig tárolót kell biztosítani, hanem szeretnénk, hogy rendetlenek tűnjön a helység. Okos bútorozással azonban ez nem megoldhatatlan feladat.

Fotó: Illusztráció / CREATIVE WONDER / Shutterstock.com

Fotó: Illusztráció / CREATIVE WONDER / Shutterstock.com

A bútorok milyenségét persze elsősorban a trendek határozzák meg. Manapság nagyon kedveltek az elegáns, magasfényű bútorlapok, világosabb és sötétebb színekben egyaránt. Ne félj attól, hogy akár erőteljes, fekete színű szekrényeket, komódokat használj – ha jó a körítés, kifejezetten jól néznek ki. Legtöbben a letisztult, minimál kialakítást keresik, mert jól kombinálható, néhány kiegészítő megváltoztatásával az egész helyiség hangulata változik. A mindent elnyelő gardróbszekrény A ruháidnak mindenképpen szükségünk lesz egy gardróbszekrényre, de ha okosan választasz, akkor a feltétlenül szükségesnél egy kicsit nagyobb mellett teszed le a voksodat. Ez azért okos gondolat, mert így a gardróbszekrényekben a ruháidon kívül még számos egyéb holmid is helyet kaphat, amiket egyébként nem tudná hol tárolni: tartalék ágyneműgarnitúra, pokróc, ágytakaró, olyan ruhák amik éppen nem szezonálisak stb. Egy jól kialakított gardróbszekrény viszonylag kis alapterületet foglal el, de sok hely van benne, és rengeteg mindent elnyel. Ilyet igyekezz választani a hálószobádba. Éjjeliszekrény – hogy minden kéznél legyen Veled is gyakran előfordul, hogy már kényelmesen elhelyezkedtél az ágyadban, és akkor jössz rá, hogy nincs a kezed ügyében papírzsebkendő, telefontöltő, nem találod a tévé távirányítóját? Ha van egy jó kis éjjeliszekrényed, amiben sok apróbb tárgy helyet kaphat, amire szükséged lehet lefekvés után is, ezt a problémát elkerülheted. Mindig meg lesz a helye a hálószobai TV távirányítójának, a fiókban mindig találhatsz néhány darab papírzsebkendőt, és egy telefontöltőt is készíthetsz az ágyad mellé. Nem mellesleg az éjjeli szekrény tetején egy kis lámpát is elhelyezhetsz, hogy éjszaka se kelljen a sötétben kutakodnod, ha szükséged van valamire. Ezek a hálószobában használatos tárolók sokat segítenek abban, hogy a hálód összképe rendezettebb legyen, és te is mindig megtaláld, amit keresel. Válassz egymáshoz passzoló gardróbszekrények éjjeliszekrények közül, így igazán harmonikus lesz az összhatás.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!