Mindenekelőtt érdemes elmondani, mi okoz dugulásokat a lefolyókban. A közhiedelemmel ellentétben nem a zsíros lerakódások felelősek a dugulások kialakulásáért, hanem a különböző tisztítószerek habzóanyagának maradványai. Ezeken tapadnak meg a különböző szilárd szennyeződések, amelyek a keresztmetszet jelentős szűkülését okozzák.

Az ilyen jellegű lerakódásokat tehát nem oldják a mosószerek, illetve a szappanok – épp ellenkezőleg, csupán súlyosbítják a problémát –, ellenben a forrásban lévő víz hatékony megoldást kínál. Nincs más teendőnk, csupán vizet kell forralnunk, amit a lefolyóba zúdíthatunk. Célravezető vízforralót használni, ami segítségével egy-két perc alatt előállíthatjuk a szükséges mennyiségű forró vizet. Ismételjük meg havonta, így jó eséllyel megelőzhetjük a problémák kialakulását.

Ha dugulással szembesülünk, a forróvizes öblítés hatékonysága megkérdőjelezhető. A forrásban lévő víz a megrekedt szennyvízzel együtt túl hamar visszahűl, így érdemes „felturbózni” az öblítőfolyadékot. Általánosan ismert praktika a szódabikarbóna és az ecet keveréke, ami habzó oldószerként képes működni. Nincs más teendőnk, mint három evőkanál szódabikarbónát szórni a lefolyóba, majd leöblíteni két deciliter ecettel. Hagyjuk hatni mintegy fél órán keresztül, majd végezzünk forróvizes öblítést.

Néha a manuális beavatkozás hoz eredményt. Amennyiben a dugulás a szifonban vagy a közvetlenül a lefolyó szűrője alatt keletkezik, a szétszerelés teljes bizonyossággal megoldja a problémát. Nagyon fontos azonban figyelmet fordítani az összeszerelésre, a tömítés megfelelően kerüljön vissza a helyére, így elkerülhetjük a szivárgásból adódó kellemetlenségeket.

Amennyiben ezek a praktikák nem váltak be, érdemes bóraxot alkalmazni. Ezt a szert sokaknak nem kell bemutatni. Noha hajlamosak vagyunk háztartási vegyszerként tekinteni rá, a bórax tulajdonképpen nátrium-tetraborát, ami a bórsav nátriummal alkotott sója. Mivel élelmiszerekben adalékként is hasznosítják, ezért biztonságosnak tekinthetjük, ugyanakkor nagyon fontos megjegyezni, hogy a bórax név alatt elsősorban a nátrium-tetraborát dekahidrátot értik, illetve emellett használják a többi hidrát és anhidrát változatra is. A lefolyótisztítóként forgalmazott bórax nem alkalmas élelmiszeradalékként, de tisztítószerként biztonságosan használható. Alkalmazás során nagyjából 2-3 dl bóraxra van szükség, amit teljes dugulás esetén érdemes használnunk; mintegy 20 perces várakozás után végezzünk forróvizes öblítést!

Sajnos előfordulhat, hogy a házi praktikák nem nyújtanak kellően hatékony megoldást, ilyenkor a célzott lefolyótisztító készítményekhez folyamodhatunk. Ezek kifejezetten agresszív szerek, amely használata során védőfelszerelés ajánlott. Soha nem elegyíthetők egymással, ugyanis mérgező gázok szabadulhatnak fel. Érdemes tehát kizárólag abban az esetben alkalmazni őket, ha a kíméletes módszerek csődöt mondtak.