Az ezzel kapcsolatos részletek tárgyalása előtt azonban érdemes magáról az állásportálról is ejtenünk néhány szót, hisz nem csupán a videós előszűrési funkció az egyetlen kedvező körülmény a munkaadók (hirdetők) számára, továbbá kiemelendő, hogy az álláskeresők is számos pozitívumot tapasztalhatnak a SzolnokAllas.hu böngészésekor. A munkaadói szempontokkal kezdve a sort, az oldal legfőbb erényét egyértelműen a hirdetési lehetőségek változatossága jelenti, amelyeken keresztül helyi (Szolnok és környéke), megyei (Jász-Nagykun-Szolnok megye), de akár országos (egész Magyarország) szinten is meg lehet szólítani az álláskeresőket.

Ennek megvalósításában kulcsszerepet játszik az, hogy a SzolnokAllas.hu lényegében egy állásoldal-hálózat része, amelynek központi weboldala az országos ismertségű AllasOrias.hu, ahol szintén megjelennek a szolnoki állásportál lehetőségei. Az állásajánlatok megjelennek továbbá a Szolnok állás Facebook oldalán is, ami különösen fontos lehet például a passzív álláskeresők megszólításának tekintetében. Mindez ugyanakkor csak egy alapeset, az elérést bőven tovább is lehet bővíteni, hisz a megyei vagy az országos hirdetési lehetőségeken keresztül több regionális allas.hu-s weboldalra, valamint az azokhoz kapcsolódó Facebook felületekre is ki lehet kerülni egy-egy álláshirdetéssel.

Persze, amint arra a korábbiakban is utaltunk, a SzolnokAllas.hu pozitívumai nem merülnek ki a munkaadóknak nyújtott előnyökben. Álláskeresői szempontból a letisztultság és jó értelemben vett egyszerűség, a részletesen beállítható szűrési feltételek, valamint az olyan praktikus funkciók, mint például az állásértesítőre való feliratkozás lehetősége is kiemelendő erényei a portálnak. A SzolnokAllas.hu népszerűsége azonban főként mégsem ezen pozitívumokban, hanem sokkal inkább az elérhető álláslehetőségek változatosságában gyökeredzik. Az összes szolnoki állást itt találja: szolnokallas.hu/allasok. Az oldalon ugyanis valóban bárki megtalálhatja a hozzá leginkább illő pozíciót: előszoktak itt fordulni többek között betanított fizikai munkák, különböző szakmunkák, irodai adminisztrációs pozíciók, valamint diplomát igénylő (pl. mérnöki, pénzügyi) munkakörök is.

A videós előszűrési funkció működése és a hirdetőknek nyújtott előnyei

A SzolnokAllas.hu új funkciójának lényege, hogy a munkaadók a hirdetésük részeként kérdéseket tehetnek fel a pályázóknak, akiknek azokra maximum egy perces videók formájában kell válaszolniuk, majd a videós anyagokat a jelentkezésükhöz csatolniuk. A funkció a Business és az Enterprise hirdetési lehetőségek választásakor elérhető, és alapvetően a jelentkezőkről való átfogóbb összkép megalkotásának célját szolgálja. Ennek szellemében íródtak a rendszer részeként elérhető beépített kérdések is, amelyek főként a motiváció, a szakmai tapasztalat és a jövőbeli tervek témakörét boncolgatják. Persze ettől függetlenül a munkaadók dönthetnek úgy is, hogy saját megfogalmazásukban teszik fel kérdéseiket.

A funkció legfontosabb előnye mindezek alapján egyértelműen adódik: segítségével hatékonyabbá és eredményesebbé lehet tenni a toborzási folyamatokat. A videós anyagok ugyanis számos, az önéletrajzokat kiegészítő fontos szakmai információkkal szolgálhatnak, nem beszélve arról, hogy rajtuk keresztül a munkaadók bizonyos mértékben a jelentkezők személyiségével kapcsolatban is tudnak következtetéseket levonni, ami szintén nagy jelentőséggel bír egy-egy munka kapcsán. Az ily módon kialakult átfogóbb összkép pedig segítheti a munkaadókat a potenciálisan alkalmas jelöltek mielőbbi megtalálásában, s az eredménytelenül záródó állásinterjúk számának redukálásában.

Bővült a SzolnokAllas.hu: videós előszűrési funkció vált elérhetővé a hirdetők számára!

Fotós: Vladimir Cosic / Forrás: Freepik

De mit profitálhatnak a funkcióból a szolnoki álláskeresők?

Ugyan a videós előszűrési rendszer elsősorban a toborzók dolgát hivatott megkönnyíteni, bizonyos tekintetben az álláskeresők is profitálhatnak belőle. Kiváltképp igaz ez azon állások esetében, amelyeknél nem csak a munkavállalók szakmai ismeretei, hanem egyes személyiségjegyei is előtérbe kerülnek fontos kiválasztási szempontként. Például egy olyan állás esetében, ahol a napi munkavégzés része az ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartás, elengedhetetlen a nyitott személyiség, illetve a kiváló kommunikációs képesség. Az önéletrajzban viszont annak kötöttségeiből kifolyólag aligha lehet ezen kvalitásokról számot adni, ellenben a videós formátummal, amelyen keresztül nem csupán ezen készségek meglétét, de a megfelelő hozzáállást és az eltökéltséget is lehet bizonyítani.