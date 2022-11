Milyen számlát nyithatunk?

Felhasználási célját tekintve az alábbi számlatípusokkal találkozhatunk:

Fizetési számla vagy bankszámla a napi pénzügyek lebonyolítására szolgál, ide érkezik a fizetésünk vagy más rendszeres bevételünk, és erről teljesítjük a kifizetéseinket, bankkártyás vásárlásainkat.

Devizaszámla

Forinttól eltérő devizában számlát azoknak érdemes választaniuk, akik a számlaforgalmukat jellemzően devizában bonyolítják, és nem szeretnék átváltatni a pénzüket forintra, majd vissza devizába. Ha gyakran vagy hosszabb időt tartózkodunk külföldön, esetleg rendszeres külföldi bevétellel rendelkezünk, kifejezetten hasznos lehet devizaszámlát nyitnunk.

Megtakarítási számla

Ha több pénzünk van a bankszámlánkon, mint amennyit belátható időn belül elköltenénk, akkor célszerű a többletet egy megtakarítási számlán elhelyezni.

Értékpapírszámla

Amennyiben befektetési termék vásárlását tervezzük, rendelkeznünk kell értékpapírszámlával, amin rendszeresen vagy alkalmanként intézhetjük a megtakarításainkat a bankunknál elérhető értékpapírok (pl. állampapírok, részvények, kötvények) formájában.

Kinek milyen bankszámlára van szüksége?

A bankszámla ma már nem csak az a „hely”, ahova a fizetésünket kapjuk, sokkal több hasznos és úgynevezett kényelmi szolgáltatás kapcsolódik hozzá. A napi pénzügyek során a legtöbb ember a kiszámítható, ismert megoldásokat keresi, pedig egy megfelelően kiválasztott bankszámla számos lehetőséget nyújthat:

• bankkártyával, mobilunkkal vagy okosórával is vásárolhatunk

• az internetes vásárlás is napi rutinná válhat

• pénzt utalhatunk át és fogadhatunk forintban és más devizában egyaránt (azonnali átutalás)

• havi 150 ezer forintig tudunk készpénzt felvenni a számlánkról ingyenesen – ha mégis szükség lenne rá

• a közüzemi számlákat már megkaphatjuk e-számlaként és befizethetjük csoportos beszedési megbízással

• megtakarítási és befektetési termékeket vásárolhatunk online

• fogyasztási hitelt teljesen, jelzáloghitelt részben online intézhetünk

• az online számlanyitás keretében is bankszámlához juthatunk, ráadásul az egyszerűsített bankváltás előnyeit is élvezhetjük

• internetbanki és mobilbanki felület bármilyen eszközről, bárhol, bármikor elérhető

• egyre fontosabbak a kényelmi szolgáltatások (kártyaaktiválás, PIN-kód megtekintés, bérletvásárlás, mobilfeltöltés, autópálya matrica vásárlása stb.)

Hogyan válasszuk ki a számunkra legmegfelelőbb bankszámlát?

Mindenkinek más igényei vannak. Lássunk pár példát, milyen szempontokat érdemes mérlegelnünk a bankszámla kiválasztása során:

· csak online bankolunk, bankkártya mellett nincs más igényünk

· rendszeresen megtakarítanánk

· devizában érkezik bevételünk, ebben vannak megtakarításaink

· sokat utalunk, nagy a pénzforgalmunk (prémium számla lehet előnyös)

· papíralapú elszámolást igénylünk (vagy papírmentest, ami olcsóbb és környezetkímélőbb is)

· hitelre, folyószámlahitel keretre van szükségünk

· igénylünk társszámlát és/vagy társkártyát

· kényelmi szolgáltatásokat szeretnénk

Ne felejtsük el a különböző „célzott” bankszámlák előnyeit. Ilyenek a junior, diák, nyugdíjas, valamint szakmai – ügyvéd, orvos, könyvelő – csomagok. Hol találhatunk a bankszámla kiválasztásához segítséget? Ha felmértük pontosan az igényeinket, akkor érdemes egy kalkulátorral megnézni és összehasonlítani a bankok kínálatát.

Általában a kedvezményes bankszámlák igénybevételéhez különféle feltételeket szabnak a bankok. Ilyen lehet a havi fizetés bankszámlára érkezése vagy egy adott összeg folyamatos számlán tartása, rendszeres bankkártyahasználat. Egyénileg kell ezeket a saját használati szokásainkkal összevetve döntést hoznunk. Érdemes figyelni az akciókat is, mert időnként kaphatunk kedvezményeket bizonyos számlacsomagoknál.

Bármelyik mellett is döntsünk, ma már bármilyen internetre csatlakoztatott eszközről tudunk online számlanyitást kezdeményezni, igazolványainkat, szelfinket beküldve percek alatt elintézni azt, amihez korábban bankfiókba kellett sorban állnunk. Az egyszerűsített bankváltással pedig minden korábbi számlánkon lévő megbízás – közüzemi, csoportos – átvitele megoldható a bankok közötti kommunikációval, nekünk semmi teendőnk nincs egy nyilatkozat megtételén kívül.

Az elmúlt évek változásai érezhetően átalakították a bankolási szokásainkat és ezzel a bankok kínálata is lépést tartott. Ma már a mobilunkról számos banki teendőt gördülékenyen elintézhetünk, módosíthatjuk a vásárlási limitet, lekérdezhetjük a PIN-kódunkat, letilthatjuk a bankkártyánkat, köthetünk biztosítást és befektetést is indíthatunk. Egyre fontosabbá válnak az úgynevezett felhasználói élmények is a bankszámlaválasztás során. Éljünk ezekkel!

Jelen marketingközlemény nem minősül ajánlattételnek, a tájékoztatás nem teljes körű, ezért a további részletekről kérjük, tájékozódjon K&H Bank személyes ügyfélpontjain és a honlapján (www.kh.hu) elérhető, adott termékhez kapcsolódó üzletszabályzatból, általános szerződési feltételekből és hirdetményekből.