Hogyan működik és mire jó a hőszivattyú?

Ahogy a neve is sejteti, a hőszivattyú rendszer az egyik oldalról kivont hőt a másik oldalra szállítja, ennek köszönhetően egyaránt képes hűteni és fűteni is. Hatása attól függ, hogy melyik irányba végzi tevékenységét. Fűtéshez például a talajból (geotermikus energia), vagy a talajvízből vonja ki a szükséges hőt a rendszerben lévő víz melegítéséhez, amire igény szerint csak rámelegít az elektromos rendszer segítségével. Így gondoskodik a lakás belső levegőjének fűtéséről.

Hűtéshez ez a folyamat megfordul. A hőt a lakás levegőjéből vonja el és kivezeti a talajba, a talajvízbe, vagy akár a külső levegőre, attól függően, hogy milyen típusú hőszivattyúról van szó.

A hőszivattyú változatai

Alapvetően három típust különböztethetünk meg a hőszivattyú rendszerek között. Ezek a következők:

levegő-víz rendszerek , amelyek a levegőből nyerik ki a hőt és vizet melegítenek vele,

, amelyek a levegőből nyerik ki a hőt és vizet melegítenek vele, víz-víz rendszerek , amik a talajvizet használják a lakás melegítésére,

, amik a talajvizet használják a lakás melegítésére, geotermikus rendszerek, amelyek egy talajszonda segítségével hasznosítják a mélyebb talajrétegek hőenergiáját a meleg előállítására.

Attól függően, hogy melyik típust választjuk, nemcsak a fűtési és hűtési hatékonyság lehet eltérő, hanem a telepítési és üzemeltetési költségek is. A levegő-víz rendszerek kiépítése például alacsony kiadással jár a másik két típushoz képest, de fűtőértékük is alacsonyabb. Illetve szélsőséges időjárás esetén jelentős rásegítést igényelhetnek, ami növelheti az energiaköltségeket. A talajvizet, illetve geotermikus energiát használó hőszivattyúk ezzel szemben bonyolult előkészületeket igényelnek és kiépítésük is költségesebb. Cserébe szinte ingyen képesek biztosítani a ház fűtését és hűtését is.

Milyen szempontokat vegyünk figyelembe a telepítése előtt

Mielőtt meghoznánk a döntésünket a hőszivattyú telepítését illetően, esetleg kiválasztanánk, hogy melyik típust is szeretnénk, érdemes pár szempontot figyelembe venni.

Épülő, új, vagy régi építésű házba szeretnénk hőszivattyút?

Az első szempont, amit mindenképp vegyünk figyelembe, hogy milyen épületbe akarjuk bevezetni a hőszivattyút. Az épülő, vagy inkább még csak tervezési fázisban járó épületek előnye, hogy már a hőszivattyú figyelembevételével alakíthatjuk ki őket. Annak érdekében ugyanis, hogy ezek a költséges rendszerek valóban képesek legyenek a hagyományos fűtés árának töredékéért működni, a megfelelő szigetelés és energetikai kialakítás is elengedhetetlen.

Ennek ellenére már kész épületbe, akár régi építésű úgynevezett „Kádár kockába” is jó megoldás lehet a hőszivattyú. Mielőtt nekiveselkednénk azonban a kialakításának, gondoljuk végig, szükség van-e korszerűsítésre, például a nyílászárók cseréjére, az elektromos hálózat felújítására, vagy szigetelésre.

Rendelkezünk energetikai audittal?

A hőszivattyú rendszerek komoly tervezést igényelnek. Nemcsak ahhoz van szükség megfelelő szakemberekre, hogy a talajvizes kutakat, vagy geotermikus szondákat kiépítsék, hanem ahhoz is, hogy igényeink és az épület adottságai szerint meghatározzák milyen teljesítményű berendezésekre van szükségünk. Az első lépés ezért mindig az, hogy konzultálunk egy gépész tervezővel, aki képes javaslatot tenni a megfelelő hőszivattyús megoldásra.

Mekkora kerettel rendelkezünk?

A hőszivattyú kiépítése jelentős befektetés, ami egy 80 m²-es alapterületű családi ház és három fő melegvíz felhasználó mellett nagyjából 2-2 és fél millió forintról indul. Minél nagyobb a lakásunk, vagy a szükséges melegvíz mennyisége azonban a telepítési költségek is növekednek. Ha hitelfelvételre van szükségünk a hőszivattyú rendszer kiépítéséhez, azt is érdemes figyelembe venni a megtérülési idő kiszámításakor, hogy mekkora összeget kell végül visszafizetnünk.

Összességében elmondható azonban, hogy otthonunk fűtési rendszerének korszerűsítésére, vagy új lakásunk melegvízszükségletének kielégítésére az egyik legköltséghatékonyabb megoldás a hőszivattyú. Nemcsak pénztárcánkat kíméli ugyanis hosszú távon, hanem a környezetünket is, mivel működéséhez a levegő, a talaj, vagy talajvíz hőenergiáját használja.