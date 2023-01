Az elmúlt 5 évben a gazdasági és politikai változások adta kihívások mellett a tulajdonos dr. Karmazin György 2017-ben hirtelen bekövetkezett halála után, a vállalat menedzsmentje számára a mindennapi vezetői kihívások mellett, a következő évek stratégiai céljait is át kellett gondolnia. A hagyományok őrzése fontos, hiszen ez adja egy vállalat folyamatos működésének az alapjait, valamint meghatározza a cég kultúráját és egyéniségét. Emellett azonban, a gyorsan fejlődő világ, a működést meghatározó gazdasági környezet és a megrendelői igények hektikussága, egy folyamatos alkalmazkodást és rugalmasságot vár el a vállalatól.

A BI-KA Logisztika Kft. tulajdonosa és vezetősége tudatában van annak, hogy a múlt értékeinek őrzése mellett a változás elengedhetetlen és a vállalat hosszú távú sikeres működése szempontjából kulcskérdés.

Az elmúlt 5 évben az egykori néhány fős cég, immáron cégcsoportként a nagyvállalati szektor kapujában áll. A vállalat árbevétele 5 év alatt a duplájára nőtt, 2022-ben meghaladta a 12 milliárd forintot, munkatársi létszáma pedig megközelíti a 250 főt.

A növekedés természetes velejárója, hogy a vállalat ne csak az operatív működését, hanem a teljes stratégiai céljait is átgondolja. A tradicionális megbízók mellett az új megrendelők megjelenésével, a cég felülvizsgálta szolgáltatási portfólióját és hatékonysági szempontból a belső folyamatait is átalakította. A több telephelyen történő működés is egy teljesen új szemléletet kíván a munkaszervezés szempontjából. Egyfelől a vezetőktől nagyobb rugalmasságot és összehangolt működést kíván, míg a motivált munkaerő megtalálása szempontjából több lehetőséget biztosít, ami elengedhetetlen alapköve a növekedésnek.

A BI-KA Logisztika Kft. mint szolgáltató vállalat egyik legnagyobb értéke a munkatársak szakmai tudásának folyamatos fejlesztése.

A növekedés mellett, a stabilitás fenntartása is kiemelt cél, aminek egyik alapvető feltétele a munkatársak szaktudása, a vállalat dolgozóinak képzése, illetve az érkező új munkatársak minél rövidebb idő alatt történő beintegrálása. Ez utóbbit támogatja a betanulási tréning, annak érdekében, hogy minden új munkatárs mielőbb elsajátítsa azt az ügyfélközpontú gondolkodást, amely mentén a cég több mint 30 éve működik és növekszik.

A vállalat vezetése tisztában van vele, hogy a gazdasági elemzők előrejelzései alapján a következő időszak tele lesz kihívásokkal, amihez 30 év alatt megszerzett tudás, a rövid reakcióidő és a gyors alkalmazkodóképesség elengedhetetlen.