Biztosan előfordult már veled, hogy beverted a könyököd az asztal sarkába és hirtelen elzsibbadt az egész kezed. Ugyan a kézfejedben érezted a zsibbadást, de tudtad, hogy ott nincs baj, mert a könyököd sérült. A teniszkönyöknél hasonló a helyzet, mint az említett példámban. A könyökben csak érezzük a fájdalmat, de a kiváltó ok valójában máshol van. A hagyományos terápia szerint mégis közvetlenül a könyököt kezelik műtéttel, injekcióval vagy hasonló beavatkozásokkal, amitől általában nem enyhülnek, vagy visszatértek a tünetek.

Nézzük, mi ennek az oka és mi segíthet valójában?

Golfkönyök vagy teniszkönyök?

Igen hasonló a helyzet a golfkönyöknél. A különbség csupán annyi, hogy míg a tenisz könyöknél a könyökünk külső, addig golfkönyöknél könyökünk belső oldala érintett.

Teniszkönyök tünetei

A fentieken kívül még a tünetek közé tartozik

· a tárgyak megemelésénél, megfogásakor jelentkező fájdalom;

· csuklóízület és a könyökízület egy bizonyos mozdulatára jelentkező fájdalom;

· alkar feszítő izom fájdalom;

· a kéz ujjainak behajlításakor vagy hátra feszítésekor fájdalomérzet a könyökben, bizonyos esetekben a vállba sugárzó fájdalom.

Miért alakul ki?

Ahogy a lenti ábrán látható a golfkönyöknek / teniszkönyöknek többféle lehetséges magyarázata is van. Az alábbiakban ezeket fogjuk egyesével áttekinteni.

A könyökfájdalom lehetséges okai

Forrás: sherlockrehab.hu

Gyulladás miatt a fájdalom?

Régen a teniszkönyök hivatalos megnevezése epicondylitis lateralis humeri volt, ami ennyit jelent: a könyök külső oldalának a gyulladása. Emiatt úgy is próbálják kezelni, mintha egy gyulladásról lenne szó, vagyis gyulladáscsökkentő gyógyszerekkel, injekcióval. Még ma is számos esetben használnak helyi kezeléseket. Ezek a kezelési módok kevés esetben bizonyulnak tartósan hatékonynak.

Egy duplán vak kísérletben (amikor sem az orvos, sem a páciensek nem tudják, hogy mit tartalmaz az injekció) kísérletben a vizsgálati személyek egyik részének PRP (vérplazma csere), a másiknak szteroidot, míg a harmadik csoportnak placebo injekciót adtak. Három hónap után újra vizsgálták a betegeket. Egyik csoport sem teljesített jobban a másiknál.

De miért nem segít a szteroid injekció?

Ahogy tovább vizsgálták a könyök körüli szöveteket, azt találták, hogy a kórkép kialakulásának kezdetén a gyulladás fontos szerepet játszhat, hónapokkal később viszont már

nem kimutatható. Tehát idővel a gyulladás elmúlik, a fájdalom viszont megmarad. Ezért nem segítenek a gyulladáscsökkentő injekciók és gyógyszerek.

Miután rájöttek, hogy egyáltalán nincs gyulladás a könyök régiójában, az új elnevezés epicondylopathy lateralis lett, ami azt jelent, hogy a könyök külső oldalának bántalma. De még mindig nem született pontos konszenzus az elnevezést illetően. Egyre több szakirodalmi cikk már Lateral epicondylalgia néven ír a teniszkönyökről, amely elnevezés ideg érintettségre utal.

Az ín degenerációja miatt van a fájdalom?

Mivel gyulladást nem találtak, viszont a fájdalom továbbra is megmaradt, tovább keresték, mi lehet a probléma oka. A könyök ínjainak felépítését kezdték mélyebben tanulmányozni. Az ín egy erős kötőszöveti egység, amelynek fő alkotóeleme a párhuzamosan futó kollagén rostok, úgy, mint egy híd esetében az acél karbon szálak. Együtt erősek.

Kinézetben és „strapabírásban” is nagyon hasonlít a kollagén rostokra

Forrás: sherlockrehab.hu

Boncolások és szöveti vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy teniszkönyök, illetve golfkönyök esetén a kollagénszálak nem párhuzamosan futnak, hanem össze-vissza keresztezik egymást. Az ínak között víz halmozódik fel és új erek tűnnek fel. Ezáltal csökken az ínak szakítószilárdságam és a teherbírása.

Ezért a terápiának fontos részét kell adja az ínak megfelelő szintű terhelése, hisz a kollagén rostok csak akkor tudnak visszarendeződni, ha megfelelően terheleve vannak, DE nem túl intenzíven.

Ín degeneráció kezelése gyógytornával

Egy 2021-ben megjelent összefoglaló tanulmány alapján az excentrikus gyakorlatok (amikor, kontrolláltan kinyújtom a könyökömet, akkor az izom két végpontja távolodik egymástól, az izom nyúlik, mindeközben fékezi a mozgást) szintén nagyon jó mértékben csökkentik a fájdalmat.

Azokban az esetekben, ha tényleg az ín degeneráció okozza a könyökfájdalmat, akkor a gyógytorna is hatásos lehet a teniszkönyök kezelésében. Ilyenkor a felkar, valamint az alkar izmait szoktuk erősíteni. Továbbá szakirodalom szerint, a csavaró mozdulatoknak is fájdalomcsillapító hatása van.

Különbség az egészséges és degenerált ín között

Forrás: sherlockrehab.hu

Azonban ez az elmélet sem mindig helytálló, ugyanis a legújabb vizsgálatok eredményeként kiderült, hogy sok esetben azoknál a személyeknél is hasonló mértékű índegenerációt találtak, akiknek egyáltalán nem fáj a könyöke.

Fájdalom mechanizmus

A golfkönyök és a teniszkönyök mechanizmusa mai napig rejtély. Oka egyértelműen nem a gyulladás, de még az ín degenerációval sem magyarázható teljesen. Az már biztos, hogy a leggyakrabban nem a könyöknél van a fájdalom forrása.

Egyszerűen lefordítva, egy központi túlérzékenység, egy idegrendszeri feldolgozási probléma lehet, ezt úgy is hívhatjuk, hogy centrális szenzitizáció. Amikor az ideg valami miatt nem „boldog”. A probléma forrása ilyenkor a nyakban vagy hátban szokott lenni, de egy hosszú folyamat végén, a fájdalom a könyökünk területére is kiterjedhet. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a hasunkban vagy belső szerveinken végzett műtét után feszülések alakulnak ki, és amiatt fájdul meg a könyökünk. Ezekben az esetekben is igaz az, hogy a könyök ízület kezelése nem lesz igazán hatásos, mert oda csak kivetül a fájdalom.

Centrális szenzitizáció működési mechanizmusa egy konkrét példán szemléltetve

Forrás: sherlockrehab.hu

Nyaki érintettség?

Fontos elkülöníteni a nyaki érintettséget és az imént leírt idegi túlérzékenységet. Nyaki érintettségnél, mivel a kar behálózó idegek a nyakból indulnak ki, így annak túlérzékenysége, merevsége vagy a bordák feszessége összefüggésbe hozható a tenisz-, és golfkönyökkel.

Miért nem a legjobb megoldás a műtét?

A műtéti beavatkozások is igen divatosak mostanság, de a legtöbb esetben, nem sikerült megoldani a problémát.

A műtéti beavatkozások eredménytelenségét még placebo műtétekkel is sikerült alátámasztani. Az alanyok egyik csoportját altatták és műtötték, míg a másik csoportot altatták, de a műtét helyett csak egy kis vágást végeztek a könyöknél. Senki nem tudta melyik csoportban került. Sem fél-, sem két év után nem találtak számottevő különbséget a könyöknél.

Az operációk azért sem lehetnek igazán hatásosak, mert a fő oka nem a könyökben keresendő (ezért sem igazán hatásosak a lokális kezelések), hanem távolabb például a nyakban vagy a belső szervekben.

Teniszkönyök kezelése

1. Amikor lokálisan kezeljük a könyököt

Nem minden könyökfájdalomnak van centrális oka, előfordul, hogy tényleg a könyök sérül. Például, ha korcsolyázás alkalmával ráesel a könyöködre és hosszú ideig fáj, akkor valószínűleg tényleg a könyöködben van a probléma. Ilyenkor a könyökben található izmok, ízületek és szalagok sérülhetnek.

Tehát lokális sérülések esetén, különböző manuálterápiás módszerekkel, tényleg a könyököt kezeljük.

Általában a sérülés mértékétől függ a gyógyulás ideje. A legjobb, amit tehetünk a “MOVE, PEACE and LOVE” metódus.

2. Amikor a könyökfájdalom oka távolabb keresendő

Ha valaki könyök panasszal érkezik hozzánk, nagyon fontosnak tartjuk az alapos és részletes kikérdezést. Számunkra sok fontos információ derül ki, amiből a baj eredetére tudunk következtetni. Ezek után leggyakrabban a nyak, vagy a belső szervek kezelését választjuk, és csak kiegészítésként szoktuk valóban a könyökízületet kezelni, esetleg gyógytorna feladatokat végezni.

Teniszkönyök gyógyulási ideje

Mivel sok féle lehet a fájdalom forrása, a teniszkönyök gyógyulási ideje szintén nagyon eltérő. Esetenként 1-2 kezelés elegendő a teljes tünetmentesség eléréséhez, de az gyakoribb, hogy hosszabb idő kell a gyógyuláshoz.

Összefoglalva

A tenisz- és golfkönyök mechanizmusa az elején egy gyulladással indul, viszont a gyulladás megszűnésével a fájdalom megmarad és krónikussá válik. Bár vannak olyan típusai, ahol a könyök ínainak struktúrája sérül, e szeszélyes könyökfájdalom hátterében leggyakrabban egy központi (agy/gerinc) érintettség áll, aminek oka lehet belsőszervi érintettség, nyaki idegbántalom, műtét, korábbi törés és bármilyen más trauma. Mivel egy multifaktoriális kórképpel van dolgunk, ezért a megoldás is multimodális megközelítést igényel.