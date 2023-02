Közel húsz éve egy céggel indult, ma már több húsz partner vállalattal működik sikeresen a duális képzés a győri egyetemen, biztosítva a leghatékonyabb képzési formát a hallgatóknak. A felvételizők április 30-ig választhatnak duális gyakorlati helyet.

A duális képzés már az első félévtől biztosítja a hallgatóknak, hogy az elméleti képzés mellett a gyakorlatban is megismerjék választott szakmájukat. Ez azt jelenti, hogy már a kezdetektől rendszeres gyakorlati idő és egy nyolchetes nyári gyakorlat is a képzés része, ez idő alatt a választott vállalatok mérnökei és egyéb területeken dolgozó szakemberei mentorálják a hallgatókat. Így a diákok valós munkakörülmények között, valós ipari környezetben, tényleges munkafolyamatok közben szerezhetnek ismereteket és rutint. Ez felbecsülhetetlen előnyt jelent, hiszen a képzés végén nemcsak a nemzetközileg is elismert friss diplomájukkal, hanem munkatapasztalattal is felvértezve léphetnek ki a munkaerőpiacra. Sőt, ha az elégedettség kölcsönös – és az esetek többségében ez a helyzet - a gyakorlati helyet biztosító vállalat végleges munkaszerződést kínál a frissen végzett hallgatóknak. Ennek tükrében még inkább igaz: a Széchenyis diploma érték!

A duális képzésben a gyakorlati idő az első félévben három hét, ami a tanulmányok előrehaladtával folyamatosan nő. A duális képzésre történő jelentkezés gyakran a hallgató első találkozása a munkaerőpiaci követelményekkel, hiszen eleve feltétel az önéletrajz és a motivációs levél, s a folyamat része egy „állásinterjú” is. Az egyetem kiterjedt ipari és gazdasági kapcsolatainak köszönhetően a diákok válogathatnak a gyakorlati helyek között. Ha a hallgató nem nyer felvételt a céghez, de a szükséges pontszáma megvan az adott szakhoz, akkor nem duális, hanem „sima” alapképzésben kezdheti meg a tanulmányait. A szerencsés hallgatók azonban, akik felvételt nyertek a duális képzésre, nemcsak egyedülálló munkatapasztalatot szerezhetnek, hanem a törvény által rögzített fizetést – a minimálbér 65%-át – is kapnak.

Tény, hogy e modern képzési forma komoly kihívást jelent, hiszen folyamatos helytállást követel mindkét fronton: a megfelelő tanulmányi eredmény mellett a gyakorlati időben is jól kell teljesíteni. Szerencsére az egyetem oktatói és a partner vállalatok is rugalmasak, így a kettő összeegyeztetése nem jelent problémát, ezért a duális képzés ideális tanulmányi forma a kellően ambiciózus diákok számára. További információ: dualis.sze.hu