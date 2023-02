Játék TV – otthoni körülmények és a TV célja

Elmúltak azok az idők, amikor a TV csak tévé-nézésre szolgált. Manapság egy új modell vásárlásakor olyan fejlett szórakoztatóközpontra számítunk, amely átfogóan megfelel különféle elvárásainknak. A piacon lévő TV-modellek sokasága azonban megszédíthet, különösen akkor, ha az új berendezést nem csak nézésre, hanem játékra is szeretnénk használni. Nem elég a készülék méretét a rendelkezésre álló helyhez igazítani, ezeknek a készülékeknek ma már számos további és folyamatosan növekvő fogyasztói igénynek kell megfelelniük. Ráadásul a gyorsan változó trendek és az innováció néha megnehezítik a lépést a tévék következő generációjának új funkciói vagy képességei kapcsán. Jelenleg az RTV berendezések használata sokkal szélesebb körű, mint a tévéadások nézése, és a megfelelő modell kiválasztásához egyértelműen meg kell határoznunk kritériumainkat. Az audiovizuális szórakoztatásra szánt tévé kiválasztásakor azt is érdemes átgondolni, hogy szeretnénk-e rajta keresztül kihasználni az internet általános előnyeit, például a streaming szolgáltatásokat vagy a webböngészőket. Ettől is függ ugyanis, hogy mely további paraméterek lesznek fontosak számunkra. Bár első pillantásra triviálisnak tűnik, az is lényeges, hogy fejhallgatóval vagy anélkül játszunk. Utóbbi esetben fokozottan figyeljünk a hangminőségre vagy a hangszórók kvalitását javító funkciókra. A készülék elhelyezése kapcsán számít, hogy mennyi hely áll rendelkezésünkre, és hogyan lesz felszerelve az adott készülék. A helyiség fénybesugárzása is fontos szerepet játszik, mert a nagy mennyiségű fény egyes esetekben negatívan befolyásolhatja a kép láthatóságát.

Játék TV – mátrixok

Ha megválaszoljuk a fenti kérdéseket, könnyebb lesz kiválasztani a megfelelő mátrixú modellt, és a játékélmény során tulajdonképpen ez az elsődleges kérdés. Ugyanis ettől nagyban függ a készülék által megjelenített kép minősége, de az ára is. Ha nem támasztunk túl nagy követelményeket, választhatunk az olcsóbb LCD TV-k tárházából folyadékkristályos képernyős vagy Edge LED típusú, nagyobb fényerőt és jobb színvisszaadást kínáló modellt. A Full LED-es mátrix viszont a teljes képernyőterületen megvilágított, és sokkal jobb kontrasztot biztosít, de valamivel drágább. A LED-es tévék következő fejlesztése a Mini LED technológia, amely a kisebb LED-eknek és a fejlett algoritmusoknak köszönhetően magasabb megjelenítési minőséget garantál, beleértve a jobb kontrasztot és a fekete reprodukciót. Megfelelő paraméterek mellett egyes játékosok számára elegendő lehet az ilyen technológiájú felszerelés. Mostanra azonban eljött az ideje az olyan technológiáknak, amelyek az igényesebb ügyfeleket is kielégítik, ezek az Euronics OLED TV és QLED TV készülékei. Előbbiek szerves diódákat használnak az expozícióhoz, aminek köszönhetően szinte korlátlan kontrasztot és színvisszaadást biztosítanak a kép minden pontjában, ami a közönséges LED-mátrixú berendezéseknél kizárt. Emellett nagy fényerőt és széles betekintési szöget garantálnak, szóval a vizuális előnyök vitathatatlanok. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a legfejlettebb mátrixok használata a káros kék fény csökkentésével is összefügg. Ami nagyon fontos szemünk egészsége és kényelme szempontjából a több órányi játék során.