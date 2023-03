Van mire büszkének lenniük!

– ez a megállapítás nagyon is illik a Szolnoki Kajak- Kenu Klubra. Az egyesület Hadvina-Bodonyi Dóra révén 2021-ben olimpiai bajnokot adott hazánknak, edzője, Hadvina Gergely tavaly Mesteredző díjat kapott, de mellettük is számtalan tehetség bontogatja szárnyait az egyesület színeiben. Mindez persze nem a véletlen műve. A klubvezetés az elmúlt években tudatosan építette a szakági élsportot a megyeszékhelyen. Dr. Farkas Gabriella 2013 óta elnökli, egyben szponzorálja is az egyesületet, ráadásul személyes indíttatásból.

– Szegeden kajakoztam diákként, ahol Demeter Irénnel, Kopasz Bálint edzőjével, édesanyjával csapattársak voltunk. Végül másokhoz hasonlóan nem az élsportot, hanem a tanulást választottam, de sosem szakadtam el a kajak-kenutól, szabadidőmben, hacsak tehettem, mentem kajakozni – meséli az elnök.

Mint fogalmaz: pont addig művelte sportágát, hogy imádja, ne pedig megutálja azt. Aztán már szolnoki, bírói munkájával párhuzamosan tért vissza a versenysporthoz, annak támogatásával.

– Kell a háttér, mi ezt szeretnénk megteremteni. Most van egy Bodonyi Dóránk, de gondolni kell az utánpótlásra is. Hogy amikor nincs eredmény, akkor is életben tudjuk tartani a klubot – véli dr. Farkas Gabriella.

Többek között emiatt is indították el 10-11 fős korosztályos csoportjukat.

Céljuk egyébként, hogy a versenyzőket az élsport felé tereljék, ebben pedig éles szemű szakemberekre támaszkodhatnak.

Az említett Hadvina Gergely mellett például Czeglédi Gáborra, valamint a fiatalabbakkal foglalkozó Dobler Dórára. Dr. Farkas Gabriella ugyanakkor kiemeli azt is, óriási köszönet jár a klub masters versenyzőinek az egyesület működtetésében betöltött fontos szerepük miatt. Mind mondja, ők a szabadidejükben sportolnak, emellett karbantartják a hangárt, javítják a csónakokat, barkácsolnak, valamint adójuk egy százalékának felajánlásával segítik az egyesületet.

– Önzetlen segítségüket adják a sportnak – fogalmaz. Hozzáteszi, a fiatalokat viszont nehéz megtartani, mivel tanulmányaik miatt sokan elmennek, elköltöznek Szolnokról. Ezért is fontos, hogy jó a viszonyuk a Sportcentrummal, amely biztosítja az utánpótlásbázist.

Mindig a következő évre koncentrálunk. Most Párizs lebeg a szemünk előtt. Illetve idén Európa-játékok és kvalifikációsvilágbajnokság is lesz, bízunk benne, hogy versenyzőink megállják a helyüket, és sikeresen képviselni tudják hazánkat

– mondja az elnök. S ha már elnökség: dr. Farkas Gabriella nemcsak a szolnoki egyesületet irányítja, de egyben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagja is. E tisztségében második ciklusát tölti, a Felső-Tisza régiót képviselve.

– Erre büszke vagyok, hiszen a több mint 200 fős tagság választott meg kétszer is. Nagy öröm számomra, hogy segíthetek másoknak – teszi hozzá az elnök.