– A gyógyító hatású termálvíz, az egyedien ligetes kialakítású strandfürdő természetközeli pihenési és gyógyulási lehetőséget kínál hazai és külföldi vendégeinknek. A strand alkáli- hidrogénkarbonátos, jódos gyógyvize főképp mozgásszervi megbetegedésben szenvedők számára és balesetek utáni rehabilitációra ajánlott, de reumatikus betegségekre, idegi fáradtságra, illetve egyes nőgyógyászati betegségek gyógyítására, sportsérülések, törések utókezelésére, vérkeringési zavarok kezelésére is alkalmas.

A 8 hektárnyi csodálatos zöldövezetben elterülő fürdőnkben 12 medencével várjuk a gyógyulni, pihenni vágyó vendégeinket az év 365 napján.

Hosszu András

— Fedett részlegünkben 4 teljesen megújult medence mellett a gyógyulni érkezők itt vehetik igénybe a víz alatti gyógytorna, a súlyfürdő, a szénsavfürdő, az orvosi gyógymasszázs, a víz alatti vízsugármasszázs és az elektroterápiás kezelések széles spektrumát. Lehetőség van a Társadalombiztosítási Pénztár által finanszírozott, reumatológus szakorvos által felírt kezelésekre is. Fürdőnk hét gyógyvizes medencével rendelkezik, amelyek különböző hőfokúak, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. A felfrissülésre vágyók megmártózhatnak a kellemes 30–31 °C-os élménymedencénkben is, amely különféle szórakoztató elemekkel és csúszdákkal várja kalandvágyó vendégeinket. Az úszás szerelmeseinek rendelkezésére áll az 1000 m2 alapterületű uszodánk. Az újonnan épült szaunaházunk szolgáltatásai pedig segítséget nyújtanak a szervezet méregtelenítésében.

A kicsikre is gondoltunk, hiszen mind a fedett részen, mind a strandrészen is található egy-egy gyermekmedence, így a család minden tagja élvezheti a strandolás örömeit.

— A többhektáros fás, ligetes terek biztonságot nyújtanak a nyári nap szikrázó sugaraitól is. A fürdő területén lévő kempingben szálláshelyekkel – faházakkal, összkomfortos nyaralóházakkal és vendégházzal – is várjuk vendégeinket egész évben éppúgy, mint a sátorral, lakókocsikkal érkezőket. A kempingünk nagyon népszerű a hazai családos és a külföldi, főleg német és lengyel vendégeink körében, vannak, akik több hétre, hónapra érkeznek hozzánk. Most épül a kempingben öt téliesített prémium faház légkondicionálóval, padlófűtéssel, így a téli és a nyári fürdőzés szerelmesei is találnak majd itt szállást – sorolja Hosszu András.

— A medencék melletti színpadon májustól szeptemberig különböző koncertek szórakoztatják a vendégeket, amelyekről a fürdő elérhetőségein tájékozódhatnak. A belső tónál horgászási lehetőség van, de gyalogos és kerékpáros természetjárási lehetőségek és természeti látnivalók is várják a családokat egész évben. Látogasson el Berekfürdőbe, és élvezze a gyógyvíz hatását! – kéri Hosszu András.

Fürdőpénztár, Gyógyászat:

Tel.:+36 59/519 029

E-mail: [email protected]

Ügyfélszolgálat, Információ:

Tel./fax: +36 59/319 302

E-mail: [email protected]

Szállásfoglalás:

Berekfürdői Kemping:

Tel./fax: +36 59/319 162

E-mail: [email protected]