Szereted a gyerekeket, és szívesen dolgoznál bébiszitterként? A Jooble állásközvetítő portál segít neked abban, hogy felmérd, mik a lehetőségeid, mit kell tudnod, mire kell felkészülnöd, és mennyit kereshetsz egy ilyen munkával.

Mit várnak egy bébiszittertől?

A bébiszitteri állások nagy része a napi néhány órás gyerekfelügyeletről szól, de a munkaidőt illetően nagy a változatosság. Előfordulhat, hogy csak a hét egyes napjain kell vigyázni a gyerekekre, de az is, hogy gyakorlatilag egész nap ott kell lenned. Ha szétnézel az állás Szekszárd oldalon, láthatod, hogy már a munkaidőt illetően is nagy a szórás.

Az elvárások is változóak. Többnyire persze az a lényeg, hogy vigyáznod kell egy vagy több gyerekre, de ebbe sok minden beletartozhat. Elsősorban a kicsik épségét kell megóvnod, másodszor a napirendet betartanod, lehet, hogy a tanulásban, fejlesztésben is segítened kell. A legtöbb szülő (érthető módon) elvárja, hogy ne dohányozz, ne igyál alkoholt érkezés előtt és közben, és legyél udvarias, barátságos, ne káromkodj a gyerek előtt.

Az evés kényes pont lehet, hiszen nem adhatsz bármit a gyereknek – kivéve, ha ez a szülők kívánsága. A legtöbb családban vannak „nemszeretem” és „szeretem” ételek, például a gyerek nem eszi meg a gombát, és mindig kiköpi a spenótot. Lehet, hogy a család speciális étrendet követ, például vegetáriánusok, vagy a gyerek érzékeny, netán allergiás valamilyen ételre. Erre nagy gondot kell fordítanod, mert az állásodba kerülhet, ha azon kapnak, hogy olyasmivel eteted a gyereket, amiről megállapodtatok, hogy ez a tilos kategóriája.

Végül sok szülő elvárja a gyerek körüli házimunka elvégzését is. Ez azt jelenti, hogy ha megeteted a kicsit, akkor utána el kell mosogatnod, ha a padló morzsás lett, fel kell söpörnöd. Ami a többi házimunkát illeti, arról külön meg kell állapodnotok.

Mi nem feltétlenül elvárás?

Ha már a házimunkáról esett szó, nem elvárás, hogy a gyerekfelügyelettel nem összefüggő feladatokat is elvégezd, de ha belemész, természetesen ez is a munka része lehet. Ilyenkor azonban jogod van több pénzt

kérni. Vannak további szempontok is, amelyek nem az „alapszintű” bébiszitteri munka része, vagy különleges körülmény. Ezekért magasabb díjazás kérhető:

egynél több gyerek felügyelete

éjszakai vagy hétvégi felügyelet

főzés a gyerekre

idegen nyelv használata: beszélgetés a gyerekkel vagy a nyelvtanulásban való segítés

speciális nevelési igényű gyerekek felügyelete, ellátása

kell-e jogosítvány és saját autó a munkához, például vinni fogod-e különórákra, iskolába

követelmény-e valamilyen iskolai végzettség, bébiszitteri oklevél, óvodapedagógusi vagy tanári végzettség

Milyen árakon dolgozik egy bébiszitter?

Láthatod, hogy a fizetést sok minden befolyásolhatja. A te részedről az is fontos lehet, hogy csak egy kis plusz zsebpénzt szeretnél, amíg elvégzed az iskolát, vagy teljes mértekben gyerekfelügyeletből szeretnél megélni. Ez utóbbi esetben a legjobb stratégia, ha megtalálod azt az egy-három családot, akiknek folyamatosan dolgozol, és már az elején viszonylag kedvező árban állapodtok meg (senki sem veszi szívesen, ha menet közben emelsz árat). Természetesen ezt csak akkor teheted meg, ha az ismerkedési időszak alatt kedvező benyomást tettél a családra. Az ismerkedés általában 1 óra szokott lenni, amikor mindketten felméritek, hogy szimpatikusak vagytok-e egymásnak, elmondjátok az elvárásaitokat, és persze megnézitek, hogy milyen a kémia közted és a gyerek vagy gyerekek között.

Az alapórabérek pillanatnyilag 1500-1600 Ft-ról indulnak, Budapesten azonban 2500-3000 Ft/óra is lehet az alap. Ha van egy-két fontos szempont, ami a bébiszitter mellett szól, ez az ár könnyen felszökhet a duplájára. Ezek a következők lehetnek: van gyakorlatod, van valamilyen okleveled vagy képesítésed, hajlandó vagy fuvarozni a kicsiket, vagy egyszerűen remekül bánsz velük, és bíznak benned. Az idegen nyelv ismerete is értékes, az óradíjat 2-5000 forinttal is megdobhatja.

Mi a különbség a bébiszitter és a gyermekgondozó/gyermeknevelő között?

A gyermekgondozó kicsit elmosódó fogalom, de többnyire magánbölcsődékbe, magánóvodákba szoktak keresni gyermekgondozót. Noha képesítés nélkül is elhelyezkedhetsz, rendszerint előnyben részesítik, ha van bébiszitteri tapasztalatod és valamilyen szakirányú végzettséged. Ha böngészel a Jooble gyermekfelügyeleti állásai között vagy az állás Pécs oldalon, több ilyen lehetőséget is találsz.

A magánbölcsődékben, óvodákban az angol vagy más idegen nyelv ismerete is sokszor nagy előny!

Mi a különbség a bébiszitter és az „au pair” között?

Az au pair tulajdonképpen egy bentlakásos bébiszitteri állás, jellemzően külföldön. A bentlakás mellett sokszor az étkezés is a megállapodás része, és gyakran a házimunkából is nagyobb részt kell vállalnod. A pontos feladatkörök és elvárások azonban mindig az egyéni megállapodás részét képezik! Fontos, hogy ilyenkor ne csak a fizetést nézd, hanem azt is mérlegeld, milyen előnyökkel jár számodra egy külföldi munka. A világ egy új szeletének megismerése és egy nyelv megtanulása ha nem is minden pénzt, de sokat megér. Ráadásul hazatérve egy külföldi gyerekfelügyeleti munka remek referencia, ami jobb fizetést jelenthet a következő hazai bébiszitterkedésnél.