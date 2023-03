Pallai Tamás, Zele Dorina, Adamecz Lilla, Rudner Gábor – csak néhány név azon játékosok közül, akik az elmúlt években térségünkből az első osztályig, válogatottságig jutottak. És akkor nem beszéltünk még a magas színvonalú játékvezető és asztalszemélyzeti képzésről, amely ugyancsak jellemzi vármegyénket és környékét. Mindez persze nem tapsra történt. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kosárlabda Szövetség évtizedek óta azon dolgozik, hogy stabil hátteret biztosítson a sportág szerelmeseinek.

– Régiónk vármegyei kosárlabdázása az egyik legerősebb az országban. Színvonalas versenysorozatokat működtetünk, és – látva a tudatos építkezést – egyre több vállalkozás áll mögénk – mondja Balogh László, a szövetség elnöke, aki több mint két évtizede irányítja a szervezetet.

– 2001-ben új alapokra helyeztük a szövetséget annak érdekében, hogy a lehető legjobb versenyfeltételeket alakítsuk ki. Huszonhárom fős szakmai stábot építettünk, amelyet számos önkéntes is segít. Így mára hazánk harmadik legnagyobb szövetsége a miénk, 55–65 csapat fordul meg nálunk évente, ezek térségünk városai mellett Pest, Csongrád-Csanád és Békés vármegyék egyes településeit is jelentik, sőt, határon túlról is jönnek, ugyanis máshonnan is szívesen csatlakoznak hozzánk – sorolja Balogh László.

Az elnök szerint úgy tudták megőrizni a térség hagyományait, hogy közben nyitottak az újdonságok felé. Napjában frissülő honlapjukon és közösségi médiás oldalukon juttatják a megye kosárlabdázásának pillanatait a sportszerető közönséghez. Balogh László szerint ez fontos – mint mondja: innovációt és tradíciót ötvözve szeretnék képviseli megyénk legsikeresebb sportágát.