A dolgozói létszám gerincét fémipari szakmunkások alkotják. A munkavállalók nagyobb hányada férfi, de ez nem jelenti azt, hogy a hölgyek ne képviseltetnék magukat ebben a fontos iparágban. Büszkén számol be a Präzi vezetősége, hogy a duális képzés keretein belül két fiatal hegesztő hölgy is náluk sajátítja el a hegesztő végzettség megszerzéséhez elengedhetetlen gyakorlati tudást.

A Präzi-Hungaria Kft. 2022 őszén egy projektet indított „Fitten a jövőbe!” címen. A program célja, hogy javuljon a munkavállalóik egészségi állapota. További céljuk a kollégáik egészségtudatosságának növelése, egészségkultúrájának fejlesztése és a sportolás szervezett kereteken belül való népszerűsítése.

A projekt részeként hetente friss gyümölcsöt biztosítanak minden dolgozójuknak, emellett tavaly kezdetét vette egy együttműködés a karcagi Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Iroda szakembereivel, így segítségükkel több témában csoportfoglalkozásokat tartottak; tavasztól pedig kezdődnek az egészségügyi szűrőprogramok és a dolgozók egészségi állapotának felmérése.

Sebastian Gamble ügyvezető, Szőllősi Tibor asztalitenisz-szakosztályvezető

Sok kollégájuk szívesen tölti szabadidejét sportolással, így nem meglepő, hogy számos visszajelzést kaptak a HR osztály munkatársai, hogy szeretnének céges kereteken belül szervezett sportprogramokon részt venni. A kéréseknek eleget téve, 2022 őszén megrendezték a Präzi horgászversenyét a kisújszállási téglagyári horgásztavon, hiszen ez sokak kedvelt szabadidős tevékenysége. A verseny különleges volt, mivel egy hölgy nevező is megmérettette magát az igen erős férfimezőnyben.

A 2023-as év első sporteseménye a Präzi Farsangi kispályás labdarúgó-teremtornája volt, amelyre 3 csapat nevezett, és lelkesen rúgták a bőrt a mezőtúri városi sportcsarnokban a játék szerelmesei. A labdarúgás óriási népszerűségnek örvend a vállalat életében is, és a Präzi − korábbi nevén Contarex − számára mindig is fontos volt a helyi sportélet támogatása. A vállalat évek óta rendszeresen adományoz a Kisújszállási Sportegyesület labdarúgó- és asztalitenisz-szakosztályai számára.

Sebastian Gamble ügyvezető igazgató sportszerető embernek vallja magát, és elmondása szerint sok sport közel került a szívéhez, de két sportágat űzött nagy lelkesedéssel: gyermekként az asztalitenisz, majd fiatal felnőtt fejjel a labdarúgás szerelmesévé vált. 2023. március 16-án vendégül látta a Präzi-Hungaria Kft. székhelyén a Kisújszállási Sportegyesület elnökét, Király Zoltánt, a labdarúgó-szakosztály vezetőjét, Juhász Attilát és az asztalitenisz- szakosztály vezetőjét, Szöllősi Tibort. A találkozó apropója nem pusztán csak baráti beszélgetés és a szezon sikereinek áttekintése volt, hanem egy 300.000 forintos támogatás átnyújtása is.

„Fontosnak tartom az fiatalok kinevelését és ez a szemlélet nemcsak a fémipari szakmák esetében igaz. Azon dolgozunk a kollégáink segítségével, hogy megalapozzuk a jövőnket a duális képzésben való együttműködéssel, és a jövő szakembereit neveljük ki, értéket teremtsünk. Ugyanezt vallom a sport esetében is, fordítsunk energiát arra, hogy megszerettessük a gyerekkel a sportot, és támogassuk őket abban, hogy azt megfelelő körülmények között tudják gyakorolni. Szeretnénk támogatni idén is a Kisújszállási SE-t, hogy továbbra is legyen sportolási lehetőségük a helyi és környékbeli fiataloknak.”