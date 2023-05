A szendvicspanel nem más, mint egy könnyen szerelhető, táblás, többrétegű építőelem, amelynek hozzáadott értéke a hőszigetelés. A termék két felületkezelt acéllemezből és a közöttük elhelyezkedő szigetelő magból áll. Számos területen felhasználható, nem csak gyárakat, raktárakat és csarnoképületeket építhetünk belőlük, hanem garázsunkat, melléképületünket vagy akár házunkat is. Kizárólag a képzeletünk szabhat határt a szendvicspanelek felhasználásának, hiszen az ilyen könnyűszerkezetes épületekbe egyszerűen beépíthetők a nyílászárók, a riasztórendszer és megoldható a vízelvezetés is, a burkolat pedig bármely élelmiszeripari követelménynek megfeleltethető.

Mitől okos egy építőanyag?

A sokrétű felhasználhatósága mellett a népszerűségét elsősorban hosszú élettartamának és gyors szerelhetőségének köszönheti. Emellett óriási előnye, hogy beépítésekor nem igényel külön alapozást, pusztán egy befogadószerkezetre van szükség. A folytonos és időtálló hőszigetelésének köszönhetően nincs páralecsapódás, és nem keletkezik hőhíd sem.

Rendeltetési helye szerint megkülönböztetünk fal-, és tetőpanelt:

A tetőpanel külső rétege T45-ös trapézlemez, belső fegyverzete legtöbbször sávos mikrobordás, de készülhet sík fegyverzettel is. Hasznos szélessége általában 1 méter és akár 14,1 méter hosszúságúra is gyártható. A tetőpanelek beépíthetőségének egyetlen fontos kritériuma a megfelelő tetőhajlás szög, aminek mértéke minimum 5°.

Az oldalpanel csupán külsőségekben különbözik a tetőpaneltől, ugyanis itt nem kötelező a trapézolt lemez. A burkolat a fegyverzet vastagságától függően lehet sávos vagy szinuszos mikrobordás, de akár sík felületű acéllemez is. Célszerű olyan épületek oldalsó fedéseként alkalmazni, ahol fontos az energiatakarékosság, a megfelelő szigetelés és a gyorsaság. Emellett álmennyezetként vagy válaszfalként is kitűnően helyt áll.

Mi a különbség PUR, PIR és MW között?

A szendvicspanelek lelke a töltet, ami az építőanyag hőszigetelését biztosítja. Manapság alapvetően háromféle töltettel gyártunk paneleket: PUR, PIR és ásványgyapot (MW) maggal. Különbség közöttük elsősorban a tűzállóságukban van:

A PUR töltet rendkívül jó hőszigeteléssel és szilárdsági értékekkel rendelkezik, azonban gyúlékony.

A PIR hab alapanyagainak összetétele az egyik legjobb hőszigetelővé teszi valamennyi ismert építőanyag közül, miközben megfelelő tűzállóságot is biztosít.

Az ásványgyapot kiváló tűzállósággal rendelkezik, továbbá jó hangszigetelő tulajdonságai révén megszűri a külső vagy akár a belső tér zaját. Hőszigetelési értéke azonban gyengébb a hab töltettől.

Milyen vastagságú panel az ideális?

A Metál-Sheet szendvicspaneljeit 40mm-től 200 mm-ig terjedő vastagságban gyártjuk. A vastagság befolyással bír a hőszigetelésre, a vastagabb töltet kedvezőbb hőszigetelést biztosít. Viszonyításképp: egy 100 mm-es oldalfal panel hőátbocsátási tényezője megfelel egy 30-as téglafalnak 12 cm szigeteléssel, a 40 mm-es oldalfal panelé pedig egy 30-as téglafalnak, szigetelés nélkül. Az épületünk funkciója határozza meg, milyen vastag panelt válasszunk.

Mivel a szendvicspanelből készült épületek hosszú ideig szolgálnak majd, érdemes alaposan megfontolnunk a külső fegyverzet választást is, mivel nincs szükség utólag színezésre. A Metál-Sheet Kft.-nél a RAL színskála számtalan színében elérhetőek szendvicspanelek, már famintás árnyalatokban is. Utóbbit azok számára ajánlunk, akik természetközeli megjelenésre vágynak, a modern építőanyag minden előnyével. Ráadásul most az aranytölgy és dió mintázatú paneleinket készletről, akár azonnal elvihetik.

A szendvicspanel ideális megoldás, ha gazdaságosan és esztétikusan szeretnénk nagyobb felületet építeni, azonban a megfelelő szendvicspanel kiválasztásánál több tényezőt is figyelembe kell venni a tűzállósági szempontoktól a szigetelés vastagságáig, tekintettel arra, hogy minden projekt más és más. Értékesítő kollégáink több éves tapasztalattal állnak vásárlóink rendelkezésére, hogy mind ár-érték arányban, mind az épület igényeihez igazodó legjobb választást találhassák meg.

