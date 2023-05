Ipar a folyóparton

Hazánk sok olyan településsel rendelkezik, melyek neve erősen benne van a köztudatban, de konkrét élménye keveseknek kötődik hozzá. Ilyen idézőjeles tranzitzóna Szolnok is, mely jelentős közúti és vasúti forgalmat bonyolít le. Érdemes tehát időt szánni a megismerésére, álláspiaci szempontból is.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye székhelye már csak a pozíciójából fakadóan is jelentős szerepet tölt be a hazai gazdaságban. Centrális lokációjának és vízparti fekvésének köszönhetően ugyanis jelentős áruforgalom halad rajta át napi szinten, közúton és vasúton egyaránt. Előbbi esetben a második világháború után épült Tisza-híd jelenti ehhez az alapot, míg utóbbi szempontból a hazai vasúthálózatban betöltött központi szerepe a fő faktor.

E tulajdonságainak megfelelően Szolnokon jelentős gazdasági élet alakult ki, az iparosodás e vidéken a pozitívabb oldalra billentette a mérleg nyelvét. Bár a város neve szinte biztos, hogy mindenki fejében jelen van, konkrét élményekkel kevesen rendelkeznek róla. Tipikus tranzitzóna ez, melyen szinte biztos, hogy egyszer már mindenki átment akár vasúton, akár közúton. Ennél a szerepnél azonban sokkal többre hivatott.

Ezért persze sokat tesz is a város, mely az utóbbi évtizedekben az ipar területén jelentős mértékben erősítette meg a pozícióját. Ezért is van az, hogy a legtöbb állás Szolnok nagyobb vállalataihoz kötődik. Ezek a cégek ugyanis jelentős számú munkaerőt képesek alkalmazni, az általuk kínált stabilitás pedig szintén vonzó kritérium. Szolnok tehát erős lábakon állva éli mindennapjait, jelentős szerepet vállalva hazánk gazdaságából.

Stabil gazdasági szereplők

A tényt, hogy sok állás Szolnok ipari szereplőinek kötelékében kerül betöltésre, mi sem támasztja alá jobban, mint az itt megtelepedő cégek folyamatos fejlődése. A nagy mennyiségű és minőségi munkaerő ugyanis képes olyan számokat produkálni, melyek okot adnak a terjeszkedésre, bővülésre. A város nagyobb vállalatai pedig a legkülönbözőbb területeken képesek ezt megtenni. A legnagyobb munkáltatók között vasúti járműgyártót, autóipari nagyvállalatot, illetve élelmiszeripari szereplőt is találunk.

Ez is jól mutatja, hogy bár számos állás Szolnok iparában létesül, a lehetőségek közel sem egyhangúak. E cégek másik nagy előnye pedig az, hogy rendkívül széles társadalmi réteg számára képesek munkát kínálni. Az ipari szereplők ugyanis jellemzően a sormunkástól kezdve a diplomás pozíciókkal bezárólag keresik a jól hasznosítható munkaerőt, melyet itt jól láthatóan meg is találtak. A tendencia tehát egyértelműen pozitív.

Ha számszerűsíteni szeretnénk a gazdaság erejét, érdemes a munkanélküliségi rátát alapul venni. Szolnok esetén ez a munkaképes lakosság kevesebb, mint öt százalékát teszi ki, mely meglehetősen erős mutató. Ebben is nagy szerepük van a nagyobb munkáltatóknak, hiszen tekintélyes számú dolgozók képesek felszippantani. Ezen felül persze sok állás Szolnok egyéb szektoraiban érhető el, hiszen alapvetően mégiscsak egy működő városról beszélhetünk.

Szolnok

Forrás: Profession.hu

A termelésen túl

Bár Szolnok alapvetően nem a turizmusával emelkedik ki a hazai mezőnyből, ez a szektor is folyamatosan teremt munkahelyeket. A városban működő látnivalók, rendezvények és turisztikai attrakciók egyaránt jelentős számú munkaerőt igényelnek, még ha nem is ez a legjelentősebb munkaadói terület. Ha egy állás Szolnok városában felmerül, mint lehetőség, az könnyen kötődhet valamely oktatási intézményhez is. A városban átlagosan több, mint 13.000 diák folytatja tanulmányait.

Szolnokon jelentős szakmai képzés zajlik, mely jól párhuzamba állítható az itt működő ipari szereplőkkel. A különféle gépipari, számítástechnikai vagy épp kereskedelmi képzések ugyanis számukra is jó alapot nyújtanak a jövő munkaerő-generációjának kitermelésére. Ezek mellett a városban az egészségügyi képzés is fontos, mely szintén kelendő szakmákat ad a diákok kezébe. Ennek tükrében tehát nem meglepő, hogy sok állás Szolnok oktatási intézményeiben is meghirdetésre kerül.

A felsorolt opciókon túl pedig az sem elhanyagolható szempont, hogy Szolnok egy hazai szinten is jelentős város. A mindennapi működésének biztosítása, az itt működő intézmények, szolgáltatók feladatainak ellátása szintén jelentős munkaerő állományt igényel. Sok állás Szolnok azon egyszerű tulajdonságából fakad, hogy egy forgalmas, sok munkát adó város. A lehetőségek sokfélék, de a stabil megélhetés minden esetben adott.