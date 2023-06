Recepciós

A recepciós munkák bátran besorolhatóak az adminisztrációs állások közé, hisz a munkakör rengeteg ilyen típusú tevékenységgel jár együtt. Ezen tevékenységek alatt érjük például az ügyféladatok, információk és igények számítógépben történő rögzítését, a különböző kartonok, ívek és nyilvántartások vezetését, valamint a postázási feladatok ellátását. Amennyiben a vendéglátásban dolgozna recepciósként, Szekszárdon ide érdemes ellátogatni: https://szekszardallas.hu/allasok/vendeglatas.

Mindez persze számos egyéb más feladattal is kiegészülhet, attól függően, hogy pontosan milyen intézményben betöltött recepciós munkakörről beszélünk. Az ugyanakkor ettől függetlenül is elmondható, hogy a recepciós állások esetében a kapcsolattartás kiemelt fontossággal bír, vagyis az ügyfélközpontú szemlélet, a kiváló kommunikációs képesség, illetve gyakran az idegennyelv-tudás is elengedhetetlen ebben a munkakörben.

Irodai adminisztrátor, ügyintéző

Az általánosi irodai adminisztrátori, illetve az irodai ügyintézői munkákkal ugyancsak gyakran lehet találkozni Szekszárd álláshirdetései között. Ezen munkakörök tevékenységei meglehetősen széleskörűek lehetnek: egyebek mellett az adatbevitel, a be- és kimenő posta kezelése, az iratok lefűzése, az irodai eszközök megrendelése, a nyilvántartások vezetése, illetve az ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartás egyaránt a feladatok közé tartozhatnak. Mindez persze számos egyéb más teendővel is kiegészülhet annak tükrében, hogy az adott cégnél mekkora felelősségű pozícióként tekintenek az adminisztrátori munkakörre.

Ennek függvényében az elvárások is változhatnak, a legtöbb esetben ugyanakkor a középfokú végzettség és nyelvtudás, valamint az irodai szoftverek felhasználói szintű ismerte (pl. MS Office, levelezőprogramok stb.) már elég lehet az esélyes pályázáshoz. A személyes tulajdonságok tekintetében pedig elengedhetetlen a pontosság, a precizitás, illetve a kiváló problémamegoldó képesség.

Szakmai asszisztens

A szekszárdi adminisztrációs munkák között előszoktak fordulni szakmai asszisztensi pozíciók is, olyanok mint például a pénzügyi, marketing, kereskedelmi, műszaki vagy vezetői asszisztens munkakör. Ezen állások esetében a különböző adminisztrációs tevékenységek szakmai feladatokkal is kiegészülnek (pl. pénzügyes esetében számlázás, kimutatások készítése stb.), vagyis az adott területhez kötődő releváns (felsőfokú) végzettség általában megkövetelt. Fontos lehet továbbá a tárgyalóképes nyelvtudás és az MS Office magabiztos ismerete, valamint a szakmai terület iránti elkötelezettség és motiváció is.