Építőipari munkák Szegeden és környékén

Az építőipari állások Szegeden is széles körben kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket. A területen az alapfokú végzettséggel rendelkezők, a szakmunkások, illetve a diplomások is találhatnak számukra ideális pozíciót, például a SzegedAllas.hu kínálatán keresztül, amely weboldalon az építőipar kategóriájában is gyakran jelennek meg állások. A következőkben ezen munkakörökre hozunk néhány példát!

Építőipari segédmunkás Az építőipari segédmunkák előnye, hogy csupán alapfokú végzettség birtokában is elérhetőek, valamint általában korábbi tapasztalat sem szükséges. A fő feladatot az ilyen jellegű állások esetében a szakemberek – például a kőművesek, ácsok, burkolók, festők – folyamatos támogatása jelenti. Ennek számos tevékenység a részét képezheti, beleértve többek között a munkaterület takarítását, a különböző rakodási és pakolási feladatokat, valamint a bontási munkákat. Elvárások persze azért így is akadnak: a megbízhatóság, a pontosság, a tanulékonyság, a kitartás és a dolgozni akarás például elengedhetetlen a segédmunkák esetében. Építőipari szakmunkás A képzett építőipari szakmunkásokra országszerte, így természetesen Szegeden is hatalmas igény mutatkozik. Egyebek mellett például kőművesként, burkolóként, villanyszerelőként, ácsként, festőként vagy karbantartóként is könnyedén el lehet helyezkedni a városban. A szakemberek hiányából kifolyólag pedig ezen munkakörökben a megfelelő képzettség és tapasztalat birtokában versenyképes bérezésre, valamint kiváló jutalékokra is szert lehet tenni. Műszaki előkészítő A szegedi építőipari munkák között gyakran megjeleik a műszaki előkészítő pozíció is. A munkakörrel járó feladatok meglehetősen széleskörűek, hisz egy műszaki előkészítő tevékenységének részét képezi többek között a kivitelezési árajánlatok elkészítése, a projektadminisztrációs feladatok koordinálása, a mennyiségszámítások elvégzése, a különböző nyilvántartások vezetése, valamint a külsős és belsős partnerekkel való állandó kapcsolattartás. A linken hirdetnek műszaki előkészítő állást Szegeden. A munkakör felelősségteljességéből adódóan a betöltéséhez általában felsőfokú gépészmérnöki végzettségre, magabiztos számítógépes ismeretekre (MS Office, CAD stb.), nyelvtudásra, valamint B kategóriás jogosítványra is szükség van. Emellett a személyes tulajdonságok tekintetében elengedhetetlen a megoldásorientált gondolkodás, a stressztűrő képesség, illetve a rugalmasság és talpraesettség. Projektmenedzser A projektmenedzserek hatásköre ugyancsak megannyi felelősségteljes feladatra kiterjed: ők felelnek a szerződések határidőn és költségkereten belüli teljesítéséért, a projektek pénzügyi és időbeli ütemezéséért, a megrendelőkkel és az alvállalkozókkal való hatékony kooperációért, a projekt előrehaladásának dokumentációjáért, valamint a projektben résztvevők irányításáért. Nem meglepő tehát, hogy a projektmenedzseri pozíció betöltéséhez hosszú évek tapasztalatára, felsőfokú szakirányú végzettségre (pl. építő- vagy építészmérnöki), stabil szoftverismeretre, nyelvtudásra, feladatorientáltságra, és nem utolsósorban kiváló vezetőképességekre van szükség.

