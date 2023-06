Folyamatosan fejlődő lovardánkban kínálunk lovaglási lehetőséget, jóindulatú, de cseppet sem életunt, automata lovainkon. A lovaglás veszélyes sport, ahol 500-600 kg-os menekülő állatot irányítanak akár 20-30 kg-os gyerekek. És a lovak előbb vagy utóbb megijednek, még a legnyugodtabb is! Mi arra törekszünk, hogy a lovasok ezeket a helyzeteket is magabiztosan tudják kezelni és biztonságosan élvezni tudjanak minden lóháton töltött percet! Rendszeresen járunk terepre, ugróedzéseket tartunk, labdázunk lóháton, lovagolunk szőrén és tudásunk legjavát igyekszünk átadni mindenkinek aki elszánt, kitartó és nem csak csillámpónin akar lovacskázni, hanem kitartással és sok-sok alázattal szeretné elsajátítani ezt a gyönyörű sportot!

Növendékeink: Kolláth Adél és Kerekes Lívia kedvenc pónijukkal

Rendszeresen hordjuk a lovasokat versenyezni, ahol szép eredményeket szoktunk elérni. Rendezünk házi versenyeket, táborokat, megünnepeljük a karácsonyt, a farsangot, és mindent amit lehet. A sok közös program nagyon jó közösségé kovácsolta a csapatot, melynek most Te is tagja lehetsz! Sportegyesületként működünk, ezért letöltheted nálunk a kötelező közösségi szolgálatodat is, vagy a heti 2 testnevelésórát. Ha kedvet kaptál, hogy kipróbáld magad nálunk, várunk szeretettel!

Megtalálsz minket Szolnoktól mindössze 25 km-re, Jászkarajenőn. Érdeklődni pedig a 30/259-90-44 -es telefonszámon tudsz.