Józsa Béla, újabb izgalmas kihívásokra várva

Fotó: Ujvári László

– Idén 25 éves a Józsa Kft. Miként tekint vissza erre az időszakra?

– Egy barátommal történő közös vállalkozás után 1998-ban alapítottam meg a Józsa Kft-t, mint családi vállalkozást. Negyven munkavállalóval kezdte meg a működését a cég, tisztán építőipari kivitelezési profillal. A legfontosabb szempontok egyike volt az elmúlt huszonöt évben a munkaerő megtartása. Különféle műhelyeket hoztunk létre, a telephelyfejlesztést pedig rendszerint a téli hónapokra időzítettük, hogy akkor is tudjunk munkát biztosítani a szakembereknek. Asztalos-, és lakatos műhelyet, műanyag nyílászárókat gyártó részleget és betonüzemet hoztunk létre. Ez utóbbira vagyok a legbüszkébb, hiszen 30-40 km-es körzetben mi biztosítjuk a minősített készbetont, Tiszafüredtől egészen Karcagig.

– Egy időben a Hortobágyon is sok munkát végeztek.

– Körülbelül tizenöt éves időszak volt, mikor a Hortobágyi Nemzeti Park területén számos beruházás kivitelezését végeztük. Mocsaras területeken vagy éppen a tavon dolgoztunk, de bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk ilyen szélsőséges feltételek mellett is minőségi munkát végezni. Büszkeséggel tölt el, ha arra gondolok, hogy családi háztól az úszóházig, templomtól az iskoláig, faépületektől a középületekig, az állattartó és mezőgazdasági telepeken át szinte minden területen megálltuk a helyünket, igazolva a rátermettségünket, megbízhatóságunkat és szaktudásunkat. Ezt komoly eredménynek tartom, hiszen az évtizedek során elvégzett munkánk meghatározza a térség és a város arculatát, része lehettünk az elmúlt időszak fejlődésének.

– Ezek mellett saját beruházásokat is végeztek.

– Az építőipar erősen kitett az időjárási viszontagságoknak, főként a téli hónapokban. Igyekeztünk biztosítani a folyamatos munkaellátottságot, amelynek egyik eszköze volt, hogy saját beruházásokat valósítottunk meg. Így jött létre a Gábor Áron utcai épületegyüttes, ahol már két társasház áll, az áruházunk és annak raktárai. Ráadásul ez kiváló lehetőséget adott arra, hogy a fantáziámat szabadjára engedjem, úgy a tervezésben, mint a kivitelezésben. Ezzel egyedi arculatot adva a környéknek és a családi vállalkozásnak. Most a Fő úton végezzük egy nyolclakásos társasház építését. A lakások egy része már elkelt, a másik részét pedig hirdetjük.

Emellett tárgyalásban vagyok még más ingatlanokkal kapcsolatban is. Amennyiben a mostani beruházásunk elkészül, elmondhatom majd, hogy a Gábor Áron utca környéke egy kerek egészet alkot, az épített örökségünk pedig hosszú évtizedekre szolgálja majd a várost.

– Ennyi munka mellett milyen szerep jutott, jut a családnak?

– Fiam rendkívül sikeres szakmai pályát tudhat a magáénak, lányom és vejem pedig hosszú ideje a családi vállalkozásban dolgozik, de kiemelhetném az unokáimat is, akikre nagyon büszke vagyok. Feleségemnek és a családomnak, az általuk teremtett stabilitásnak nagy szerepe van abban, hogy én a szakmai feladatokra koncentrálhattam. Egy generációváltás elején járunk. Családtagok és régi kollégák viszik a vállalkozást, de a napi szintű közreműködésemmel. Ameddig csak lehet, rendelkezésükre állok és tanácsaimmal segítem a cég működését. Úgy érzem, a tenyerén hordozott a Jóisten szakmai téren és a magánéletben is, de e mögött rengeteg munka van a családunk részéről.

– Mindemellett versenyben van a területi Prima-díj szavazás második fordulójában.

– Megtisztelő, hogy én is jelölést kaptam. Ezt az elmúlt évtizedekben elvégzett sok-sok munka elismerésének tartom. Már győztesnek tekintem magam, mivel az építész kategóriát sikerült megnyernem és szép eredménnyel továbbjutni a második fordulóba. Hihetetlen mennyiségben kaptam szavazatokat, barátoktól, ismerősöktől, régi kollégáktól és szakmunkás tanulóktól is, amit nagy elismerésnek tartok és hálával tölt el. Bízom abban, hogy a második, döntő fordulóban is megkapom ezt a megtisztelő támogatást, és a háromból elnyerhetem az egyik Prima-díjat.