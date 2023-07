Építőipari segédmunkák

A különböző építőipari segédmunkákra szóló álláslehetőségek rendkívül gyakran elérhetőek az EgerAllas.hu kínálatában. Ebben a pozícióban a legfontosabb feladatokat olyan tevékenységek jelentik, mint például az anyagok rakodása és csomagolása, a munkaterület takarítása, valamint az építkezésen dolgozó szakmunkások (pl. kőművesek, festők stb.) munkájának támogatása. Egri építőipari segédmunkákért ezt az oldalt érdemes meglátogatni.

Az ilyen típusú állások előnye, hogy nem követelnek meg különösebb iskolai végzettséget, a csupán alapfokú képesítés (8 általános) birtokában lévők is eséllyel pályázhatnak ezekre. A fizikai terhelhetőség, a munkabírás, az igényes munkavégzés és a megbízhatóság ugyanakkor kiemelt szempontként szokott megjelenni az elvárások között.

Építőipari szakmunkák

Az EgerAllas.hu kínálatában időről időre különböző építőipari szakmunkák is fel szoktak bukkanni. Néhány példát említve, előfordult itt már festő, kőműves, karbantartó, gipszkartonszerelő, nyílászáró beépítő, hegesztő és homlokzati szigetelő álláslehetőség is. Ezen munkákban közös, hogy jellemzően megköteleik a szakirányú, szakiskolai végzettséget, valamint olykor a releváns szakmai tapasztalatot is. Emellett pedig sok helyen a B kategóriás jogosítvány megléte is elvárás, vagy legalábbis előny.

Műszaki előkészítő

A műszaki előkészítői pozíció szintén egy olyan lehetőség, amivel gyakran lehet találkozni az egri állásportál kínálatában. Ebben a munkakörben az alapvető feladatokat többek között az adott projekt anyagszükségletének felmérése, az ajánlatok és szerződések előkészítése, a műszaki egyeztetés, az idő és erőforrás ütemezések összeállítása, a beszállítókkal történő kapcsolattartása, valamint a munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív és dokumentációs tevékenységek elvégzése jelenti.

A pozíció betöltéséhez általában legalább középfokú műszaki végzettségre, középszintű nyelvtudásra és magabiztos számítógépes ismeretekre van szükség (pl. MS Excel, Word stb.). Ezenkívül pedig a követelmények között gyakran megjelenik a B kategóriás jogosítvány is, a személyes tulajdonságokat tekintve pedig az önállóság, a rugalmasság és kitűnő kommunikációs képesség számít visszatérő elemnek.

Építésvezető

Végezetül pedig az építésvezetői állásokat sem hagyhatjuk ki a sorból, amelyek megjelenésére ugyancsak több esetben volt már példa az EgerAllas.hu felületén. A pozíció feladatkörébe egyebek mellett olyan tevékenységek tartoznak bele, mint például a kivitelezési munkák helyszíni irányítása, a műszaki ellenőrrel, tervezővel és az alvállalkozókkal való kapcsolattartás, az építési napló vezetése, a munkafolyamatok szervezése és összehangolása, illetve a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírások betartatása az adott építkezésen.

A felelősségteljességéből adódóan ez a pozíció általában már felsőfokú végzettséget és több éves releváns szakmai tapasztalatot követel meg. Mindemellett pedig kiváló problémamegoldó és szervezőképességre, nagyfokú terhelhetőségre, valamint vezetői attitűdre is szüksége lesz annak, aki építésvezetői munkakörben szeretne helytállni.