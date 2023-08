A fast fashion szó szerint gyors divatot jelent. Lényegében olcsó alapanyagokból, olcsó munkaerővel gyorsan előállított és piacra dobott újabb és újabb kollekciókról van szó. Ez azonban igencsak negatív hatással van a környezetünkre. Talán meglepő, de az ENSZ felmérése szerint a fast fashion-rendszer felelős az édesvízszennyezés 20%-ért, a káros szén-dioxid-kibocsátás 10%-ért, valamint a környezetterhelő hulladékok 10%-ért. Nem is beszélve a termelés során a környezetbe kerülő műanyag mikrorészecskékről, amik végül az élelmiszeren keresztül a családi asztalunkra kerülnek nap mint nap. Ez az ára annak, hogy mindig újabb és újabb ruhákat vásárolunk, amik aztán kihasználatlanul lógnak a szekrényben, vagy egyenesen a szemetesben végzik.

Szerencsére ezen a téren is elindult már a környezettudatosság. Részben vásárlói nyomásra egyre több vállalat tűz ki környezettudatos célokat. Ehhez hozzá tartozik kevesebb káros anyag termelés, a gyártott ruhák minőségének folyamatos javítása, valamint a körkörös divat is, ami egyre nagyobb népszerűségnek örvend Magyarországon is. Nézzük meg, hogyan alakult a divat története az elmúlt évtizedekben Magyarországon, és melyek a legújabb európai trendek.

Forrás: remixshop.com

Magyarországi divattörténelem

A 20. század csodálatos stílusai a nyugati világban könnyű átmenettel ívelnek keresztül a századon. Magyarországon az 1920-as évek környéki finom eleganciát és látványos kiegészítőket az 50-es évekre felváltották az egyszerű, de praktikus darabok, majd az áttörést a 90-es évek hozták el, amikor hazánkba is elérkeztek a színek és a merészebb szabások. Mára már kedvünkre válogathatunk a különböző stílusok és korok divatja közül. A ruhatárunkban a klasszikus irodai darabok mellett a szakadt farmer és élénk színű tornacipő már nemcsak megtűrt darabok, hanem az önkifejezésünk szerves része. Szó szerint néhány perc alatt tudunk évtizedeket ugrani a divatstílusokban. A 20-as évek csipkeruhája szépen megfér a 70-es évek Charleston nadrágjával.

Ez a gyorsan növekvő tendencia sajnos közvetlenül hozható összefüggésbe különböző globális problémákkal. A megnövekedett termelés, a több millió tonna felesleges textiltermék, a bolygónk értékes természeti kincseinek kimerítése mára központi témává vált mind közéleti, mind politikai szinten. Megoldást első sorban a tudatosabb vásárlási szokások kialakítása jelentheti, valamint a körforgásos divat filozófiájának elterjedése.

A körforgásos divat elve vásárlói szemmel a következő: amire valakinek már nincs szüksége, az a másik számára értékes lehet. A körforgásos divat azonban jóval több, mint használt ruhák újra értékesítése, illetve kiárusítása. Nagyrészt azokról a ruhadarabokról, kiegészítőkről van szó, amiket legfeljebb egyetlen alkalommal viseltek, aztán a gardróbszekrény mélyére lettek száműzve. Mire újra előkerülnek, az addigra már megváltozott trend, vagy egyéb okok miatt kidobásra, megsemmisítésre kerülnek, ezzel károsítva a környezetet, fokozva az emberiség ökológiai lábnyomát. Sajnálatos módon erre a sorsra jut több millió tonna új ruhadarab évente, holott megérdemelnék, hogy büszkén viseljék őket.

Körforgásos divat modern története világszerte és Európában

A körforgásos gazdaság fogalma már 1987-ben felmerült, meghatározva az alapfogalmakat és törekvéseket. 2021 februárjában az Európai Unió körforgásos gazdasági tervet hozott létre, ami a teljes termelési folyamatra kitér, mint a termelés, az értékesítés és a fogyasztás. A terv alapján ahhoz, hogy az új modell elterjedjen, egészen az alapoknál kell belenyúlni a gazdasági folyamatokba. Az Európai Unió ezzel az új hozzáállással azt kívánja elérni, hogy már a termelési folyamat legeslegelején, a tervezésnél biztosítva legyen a fenntarthatóság. A fenti tervben rögzítésre került az újrahasznosítás, a fenntartható anyagok használata, illetve a késztermék élettartamának meghosszabbítására tett törekvések is.

A divatiparban a körforgásos fogyasztás magában foglalja a gazdaság több szintjén is megvalósuló pozitív változást. Előtérbe helyeződik egy olyan fenntartható, etikus gazdasági modell érvényesítése, amely csökkenti a környezetszennyezést, miközben minőségi és trendi divatcikkeket kínál a vásárlóinak.

Forrás: remixshop.com

Körforgásos divat, mint trend Magyarországon

Szerencsére Magyarországon is egyre nő azoknak a vevőknek a száma, akik a fenntarthatósági szempontokat is előtérbe helyezik vásárláskor. Fontos számukra, hogy a megvásárolt divatcikk etikus és fenntartható módon legyen előállítva és forgalmazva. Ehhez segíti hozzá őket az olyan körforgásos divatcég, mint például a bolgár Remix divatcég. A Remix olyan létesítményeket és eszközöket fejleszt, ami lehetővé teszi a körforgásos divatot igénylő vásárlóknak, hogy többszázezer új és használt ruha és minőségi divatcikk közül válogassanak.

Az outlet divat és a használt ruhák kereskedelme nem csak a vásárlók, de az iparág hazai szereplői figyelmét is felkeltette, ezért a körforgásos divat témaköre kapcsán Magyarországon jelenleg fel érések zajlanak a Tex2Green projekt keretén belül, ami a Magyar Könnyűipari Szövetség és a Bánya-, Energia- és Ipari Szakszervezet konzorciuma által létrehozott kezdeményezés. A projekt egyértelmű célja fenntartható törekvéseivel támogatni, hogy Magyarországon a körforgásos gazdaság elemei a divatiparban is minél nagyobb teret nyerhessenek.

Hogyan segíthet a körforgásos divat?

Manapság a fenntarthatóság, újrahasznosítás téma már a mindennapunk, így a ruházkodásunk része is. Szívesen csereberélünk egymás között ruhadarabokat, a kisebb testvér általában örökli a nagytesó ruháit. A közösségi médiában magánszemélyként a saját ruhákat viszonteladó felhasználók komplett közösségeket alkotnak. Egyre több a textileket összegyűjtő, válogató, kiárusításban eladó, vagy újrahasznosító nagyvállalat is. Mindezeket egybe vetve figyelemreméltó a textíliák élettartalmának meghosszabbítására és az új divatcikkek gyártásának csökkentésére tett törekvések eredménye.

Modernnek lenni nemcsak azt jelenti, hogy modern a gondolkodásmódunk. Azt is jelenti, hogy a tetteinkben is képviseljük a modern, fenntartható, a természettel harmóniában lévő elveket. Mi úgy segíthetünk, hogy minőségi, kevés és jól kombinálható, klasszikus ruhákat és kiegészítőket vásárolunk, amiknek hosszabb élettartama és variációs lehetőségeinek köszönhetően sokáig nem válnak unalmassá. Ha végül mégis szeretnénk lecserélni egy-egy darabot, akkor eldobás helyett új életet adunk neki. Hiszen ami valakinek felesleges, az értékes lehet valaki másnak.