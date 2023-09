A híres divatházak is ezen a véleményen vannak. Ennek egyik bizonyítéka a pihe puha kötött modellek, legyen szó akár pulóverről, kardigánról, szoknyáról, vagy akár egy kiegészítőről, melyekkel tele vannak az üzletek, köztük az About you webshop online polcai is. Minden igazi fashionista várja az őszi divatszezon legújabb darabjait, és tudja, hol érdemes a leginkább választani.

Szoknyák

Míg korábban a rövid szoknyák uralták a ruhavilág központját, ezúttal a maxi, hosszú szabásokat ajánlják. Nem számít, hogy extrovertált vagy introvertált típus, ezeket a ruhákat bátran hordhatja az irodában, de akár egy italra is egy bárban. Élvezze a szabadságot, és uralja az idei év divatvilágát.

Kabátok

A túlméretezett kabát minden ruhatár kulcsdarabja, és rövid szoknyával vagy miniruhával kombinálva is megállja a helyét. Az elkövetkező hónapokban próbálja meg ezt az időtlen modellt harang alakú nadrággal párosítani, és higgyen abban, hogy Ön lesz az első számú divatkövető. Ne korlátozza magát a színegyeztetéssel. Legyen merész és vállaljon be extravagáns darabokat is. A könnyű anyagokból készült kabátok és zakók a tenger melletti nyári vakáció alkalmával is hordhatóak.

Maxi ruhák

Cserélje ki a mini hosszúságú ruhákat is maxira. Mindegy is, hogy a nyári hónapokban egy világos mintás, háton átívelt ruha után nyúl, vagy az őszi összeállításait egy vastag egyszínű szoknyával egészíti ki, ami alatt csak a cipő orra látszik. Mindkét változatnak megvan a maga varázsa. Ugyanígy nem fog csalódni a rövid farmer- vagy bőrszoknyákban, amiket bármikor elővehet.

Kötött felső és alsó részek

Az elmúlt két évben divatosak voltak a mélyen dekoltált nyakkivágású gyapjú kötött kardigánok, a tervezők pedig még tovább vitték ezt a trendet. Ez a járványos időszaknak is köszönhető, amikor az ügyfelek kényelme volt az első helyen. Napjainkban hódítanak a kötött felsők. Mindegy, hogy milyen mintát választ, a lényeg, hogy kötött legyen. Egy kényelmes kötött gyapjú pulóver vagy egy szoknya, minden alkalomra megállja a helyét.

A legújabb trendek követése során azonban soha nem szabad elfeledkezni arról, hogy a divatirányzatok jönnek és mennek, az elegancia azonban halhatatlan marad. Minden helyzetben olyan stílust keressünk, amely a legjobban meghatároz minket és személyiségünk megtestesítője lehet. Próbálkozzunk, kísérletezzünk és találjunk meg önmagunkat. Érdemes szemezgetni a nagy divatáruházak kínálatából, melyeknek köszönhetően rábukkanhatunk az alakunkhoz és stílusunkhoz igazán megfelelő darabokra.