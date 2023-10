A centerben tartott ,,Induljon a Suli” néven futó tematikus hónap keretében a plazmaadók tolltartót vihettek haza. Ezek nem is maradtak üresen, hiszen a tanuláshoz szükséges eszközöket is összegyűjthették, mint például: tollat, ceruzát, radírt, vonalzót, hegyezőt. A kisebb ajándékok mellett a hónap végén a fődíjakat is kisorsolták: 5 darab iskolatáska került új tulajdonosához. Ennek a tematikus hónapnak a keretében kapott 200.000 forint támogatást a Szolnoki Waldorf Iskoláért Egyesület.

A szeptember 30-án megrendezett Mihály-napi eseményükre személyesen is ellátogattak az iskolába. A családias hangulatú rendezvényen adták át az iskolának szánt támogatást. Váczy Tamás, az iskola úgynevezett nyolc osztály tanítója elmondta, a befolyt összeget új kerti padok beszerzésére fordítják, melyeket az iskola udvarán helyeznek majd el. A gyerekek a kézműves foglalkozásokat gyakran a jó levegőn, a szabadban végzik, így a legjobb helyre kerülnek az ülőalkalmatosságok.

– Szívügyünk, hogy visszatérően támogassunk olyan szervezeteket, egyesületeket, melyek tevékenysége a közösségek érdekét szolgálja, a közjó érdekében cselekszenek. Az általunk nyújtott támogatásból létrejöhetnek olyan beszerzések, beruházások, amelyek munkásságukat, mindennapi tevékenységüket segítik – mondta Schilling Brigitta marketing referens.

– A tematikus napokkal aktívan bevonjuk a plazmaadónkat is ebbe a folyamatba, betekintést kapnak a szervezet munkájába is. Ezáltal is megvalósul mottónk: „A Te segítségeddel mások egészségéért!”

– A plazmaadás lehetősége olyan segítségnyújtási forma, amellyel részt vehet mások életének megsegítésében, megmentésében. Ezt a lehetőséget igyekszünk mindenki számára megismertetni. Nincs annál jobb érzés, mint amikor önzetlenül segítünk másoknak! Erre a nemes feladatra keresünk önkénteseket – tette hozzá Schilling Brigitta.

