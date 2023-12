Mit gondoljunk át a szoba színének kiválasztásakor?

Lakásunk festése előtt nem elég rábökni a palettán a kedvenc színünkre: sok egyéb körülményt is át kell gondolnunk. Elsőként azt, hogy mi a célja annak a helyiségnek, amelyet újra szeretnénk festeni? Más funkcióval bír a nappali, a hálószoba vagy éppen a dolgozószoba, ezt pedig a színek választásakor is figyelembe kell vennünk.

Fontos az is, hogy ki használja az adott teret. Hiába ragaszkodunk mi a hideg színekhez, ha óvodáskorú gyermekünk kizárólag rózsaszín környezetben érzi jól magát: ez elsősorban az ő közege, így az ő véleményét is érdemes figyelembe venni. Itt az sem mindegy, hogy milyen fajta festéket választunk, hiszen a gyerekszoba falának ellen kell állnia a sérüléseknek, karcolásoknak, de az sem árt, ha a felületek könnyen moshatók, így ezekben a helyiségekben jó választás lehet a foltálló kerámiafesték.

A következő, már gyakorlatiasabb kérdés az, hogy milyen a helyiség természetes megvilágítása. Ha egész nap sok fényt kap, bátrabban választhatunk erősebb, hangsúlyos árnyalatokat, egy sötétebb szobát azonban a világosabb színek tehetnek optikailag nagyobbá. Vegyük figyelembe azt is, hogy az adott helyiségben milyen stílusú, méretű és színű bútorokat fogunk elhelyezni. A klasszikus fabútorok mellé jobban illenek a természetes színek, a modern, fekete-fehér kiegészítőkhöz viszont nyugodtan választhatunk harsányabb árnyalatokat is.

Végül – bár nem ez a legfontosabb – azt is gondoljuk át, hogy a szomszédos helyiségeket milyen színűre fogjuk festeni. Nem kell, hogy minden szoba ugyanúgy nézzen ki, de kellemesebb hatást kelt, ha a lakás stílusa nagyjából egységes.

Színválasztás az egyes szobákban

Az alábbiakban két olyan szoba színválasztásához adunk tippeket, melyek a pihenést és a feltöltődést szolgálják.

Hálószoba – a nyugalom helyszíne

Ideális esetben a hálószoba egy, a lakás egyéb részeitől elkülönülő, nyugodt helyiség, ahol a feltöltődés, pihenés áll a központban. Itt fekszünk le este, és itt ébredünk reggel: a hálóban töltött idő az egész napunkra hatással lesz, a falak színe tehát nem elhanyagolható kérdés.

A természet kedvelőinek jó választás lehet a zöld szín, mely harmóniát, kiegyensúlyozottságot sugall. Alkalmazható világosabb árnyalatban az egész szobában, egy erősebb változatban pedig jól mutat kisebb felületen, például az egyik falon. Fa bútorokkal és bézs ágytakaróval a természet megnyugtató hatását érezhetjük majd, ami hozzájárul ahhoz, hogy kipihenten ébredjünk reggelente.

A nyugalom színe a kék, mely segít ellazulni, hozzájárul a stressz csökkentéséhez. Pluszpont, hogy ez a hatás valamennyi árnyalatnál érezhető, a pasztelltől a mélykékig, bár itt is igaz az, hogy a sötétebb színek kisebb felületen érvényesülnek a legjobban.

A romantika hívei válasszanak a halvány lila és rózsaszín árnyalatai közül, melyek a szobába való belépéskor azonnal javítanak a hangulaton, de egy borúsabb, napfénymentes reggelt is kellemesebbé tesznek: hasonló hatást érhetünk el akkor is, ha a letisztultabb, világos szoba egyik falát bordóra festjük.

Nappali – az otthon központja

A nappali az a helyiség, ahol a családtagok rendszerint közösen tartózkodnak, és itt fogadjuk a vendégeket is. Ébren töltött időnk legnagyobb részét valószínűleg itt töltjük, így ebben a szobában különösen fontos a kellemes hangulatot teremtő színválasztás.

Egy modern, letisztult, stílusos nappali alapja lehet a fekete és a fehér. Ezekhez a színekhez jól passzolnak a modern technológiai vívmányok, mint az okostévé, és további előnyük, hogy bármilyen színnel kombinálva jól mutatnak. Hangulatunktól függően választhatunk melegebb színű kiegészítőket, de remekül passzolnak ide a növények és a zöld dísztárgyak, sőt egy vibráló színű párnával vagy szőnyeggel is kifejezetten szép hatást érhetünk el.

A klasszikusabb stílus kedvelőinek jó választás a barna fa bútorok mellé a világosabb, pasztallszínekre festett fal: a fehér, a bézs, a halvány kávészín mind természetes, letisztult hatást kelt.

Frissességet, vidámságot és optimizmust sugároz a sárga, mely a sötétebb, kevésbé megvilágított helyiségeket is feldobja. Hasonló hatást kelt a narancssárga is, a bátrabbak pedig megpróbálkozhatnak az erőteljesebb színekkel, például a pirossal vagy a bordóval is, itt azonban fontos, hogy ezt a választást ellensúlyozzuk visszafogott színű bútorokkal és kiegészítőkkel, hiszen a túl harsány színek nem segítik a kikapcsolódást.

A lényeg az összhang

Tulajdonképpen mindegy, hogy milyen színeket választunk: mindenki eltérő ízléssel rendelkezik, és a legfontosabb az, hogy a lakás használója érezze ott jól magát. A színek megválasztása során figyeljünk oda az adott tér adottságaira, méretére, megvilágítására, a színek kombinálása során pedig törekedjünk az egyensúlyra. A tartós hatás kedvéért ügyeljünk a festék minőségére is, válasszunk például foltálló kerámiafestéket, így a lakás színeit hosszú évekig élvezhetjük.