Milyen feladatai vannak egy szállodai recepciósnak?

Egy szállodai recepciós a tevékenységével jelentősen hozzájárul az adott szálloda mindennapi működéséhez. Feladatai sokrétűek, aminek egy fontos szeletét a vendégfogadás és a regisztráció teszi ki. Ő az, akivel először találkoznak a vendégek, üdvözli és regisztrálja őket, valamint ellenőrzi a szükséges személyes adatokat és azonosítókat. Kezeli továbbá a szobafoglalásokat, illetve segíti a vendégeket a szobatípusok vagy a különböző szolgáltatások kiválasztásában.

Fontos feladata mindemellett az információ nyújtás is, hisz a vendégek általában a recepciósnál érdeklődnek a szálloda lehetőségeiről, illetve a városban található éttermekről, helyi látnivalókról és programokról. Ezenkívül a szállodával kapcsolatos panaszaikkal és kéréseikkel is őt keresik, amelyek megoldása vagy adott esetben az illetékesek felé történő továbbítása szintén a felelőssége. A recepciós tevékenységeinek sora továbbá adminisztrációs és pénzügyi teendőkkel is kiegészül: rögzíti az adatokat és a foglalásokat, kezeli a dokumentációkat, frissíti az online foglalási rendszert, valamint intézi a számlázást és a fizettetést.

Elhelyezkedés szállodai recepciósként Esztergomban

Az esztergomi szállodákban és hotelekben van lehetőség recepciós munkát vállalni. Az ezekről való értesülés céljából érdemes lehet figyelemmel kísérni az EsztergomAllas.hu weboldalát, amely portál kínálatában ilyen típusú állások is elő szoktak fordulni a vendéglátás álláskategória alatt.

Persze a pozíció betöltésének vannak bizonyos követelményei. Jellemzően legalább középfokú végzettségre van szükség az esélyes pályázáshoz, továbbá a kommunikációképes idegennyelv-tudás (legalább angol) is általános elvárás. Emellett az adminisztratív feladatokból kifolyólag elengedhetetlen a felhasználói szintű számítógépes ismeret is. A szállodai szoftverek használatában szerzett jártasság pedig külön előnyt szokott jelenteni a pályázatok elbírálása során.

Mindezen kívül egy ilyen pozíció kapcsán bizonyos személyes tulajdonságok és kvalitások is előtérbe kerülnek a kiválasztás során. Mindenekelőtt például elengedhetetlen az igényes megjelenés, illetve a kedves és udvarias fellépés, hisz egy recepciós gyakorlatilag a szálloda arca, és korántsem mindegy milyen benyomást kelt a vendégekben.

Fontos továbbá a nagyfokú empátia és a kiváló kommunikációs képesség, amire a vendégek problémáinak/kéréseinek megértése és a velük való közös hang megtalálása érdekében van szükség. Az esetlegesen felmerülő problémákból persze következik még egy elengedhetetlen tulajdonság: a jó problémamegoldó képesség. Na meg persze a stressztűrés és a rugalmasság sem árt, hisz a szállodákban egyes időszakok kifejezetten megterhelőek lehetnek, ám a recepciósnak tudnia kell alkalmazkodnia a változó körülményekhez, stresszes helyzetekhez.