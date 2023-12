A napokban bemutatta új telephelyét a Pince Kft Tiszafüreden. A projekt során a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz pályázat keretében közel 380 millió forint támogatással és 620 millió forint önerővel hozták létre az új logisztikai központot és szerezték be a hozzá tartozó eszközöket. A pályázat segítséget nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, hogy minél inkább tudjanak alkalmazkodni a modern üzleti és termelési kihívásokhoz.

A támogatás segítségével a cég a Tiszafüred, Igari út 55. szám alatt található telephelyén. Ezen a területen új raktárbázist alakítottak ki, valamint informatikai fejlesztéseket valósítottak meg, modern anyagmozgatási-, tároló- és informatikai eszközöket vásároltak, továbbá képzésen is szerepelhettek a dolgozók. A vállalat létrejöttéről Csernák Péter, a Pince Kft ügyvezető igazgatója számolt be hírportálunknak.

A Pince Kft egy 32 éve működő családi vállalkozás, amelynek két telephelye van, az egyik Jászberényben a másik pedig Tiszafüreden

– mesélte hírportálunknak Csernák Péter, a Pince Kft. ügyvezető igazgatója. A közel 380 milliós pályázat lehetőséget biztosított számunkra hogy Tiszafüreden az Igari út 55. szám alatt egy új, korszerű telephelyet hozzunk létre.

A pályázat egyik fontos része volt az innováció, ezért telepítettek egy, a hazai italkereskedelemben egyedülálló 600 raklap férőhelyes mobilkocsis állványrendszert, elektromos targoncákat. Emellett komissiózó eszközöket vásároltak és bevezettek egy széleskörűen integrált informatikai rendszert, amely biztosítja a digitalizációt a vevői rendelés felvételtől, a raktári tevékenységeken keresztül az áruszállításig.

A beruházás megvalósításával, a modern eszközök, korszerűbb raktározási folyamatok és technológiák használata által a cégnek lehetősége nyílik az ügyfelek igényeinek magasabb színvonalon történő kiszolgálására.

– A projekt segítségével immáron könnyen és gyorsan kiszolgálhatjuk a Tisza-tónál található több mint 600 vendéglátó és kereskedelmi partnerünket - folytatta a vezető. – A Tisza-tónál található vendéglátó egységeknek rendkívül fontos, hogy az italszállítás gyors és megbízható legyen. Mi ehhez kívánunk olyan megbízható hátteret biztosítani, ami az idegenforgalmi szezonban biztos bázist kínálva kiszolgálja őket.

A beruházás során fontos szerep jutott a fenntarthatóságnak is. A támogatásnak köszönhetően napelemrendszert is telepítettek ami árammal látja el az elektromos anyagmozgató eszközöket és az épület klímarendszerét, így kevésbé szennyezve a környezetet. A fejlesztésnek köszönhetően a cég fenntarthatóbbá válik hosszútávon, melynek eredményeként a foglalkoztatott létszám hosszú távú megtartása is megvalósul.