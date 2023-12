A biztosítási évforduló előtt már érdemes felkészülni a váltásra

A lakásbiztosítás felmondása több okból kifolyólag is bekövetkezhet. Akár egy jobb lehetőség kerül a szemünk elé, akár elégedetlenek vagyunk a jelenlegi biztosítás szolgáltatásaival - netalántán a díj összegével -, gond nélkül lehetőségünk van egy új szerződés megkötésére.

Ugyanilyen módon akkor is célszerű egy másik konstrukció után nézni, hogyha az otthonunk korszerűsítését tervezgetjük vagy egy értékesebb lakás vagy családi ház megvásárlásán gondolkodunk. Ilyenkor ugyanis mind az ingatlan, mind az ingóságok értéke megnövekedhet, így a korábban megkötött szerződés nem feltétlenül tudja fedezni a veszteségeinket egy káresemény alkalmával.

Bármelyik helyzet is áll fenn, amennyiben már teljes mértékben meggyőződtünk arról, hogy felmondjuk a lakásbiztosításunkat, érdemes leellenőrizni, hogy mikor van a biztosítási évfordulónk. Ennek oka, hogy jogszerűen egy évben kizárólag ebben az időszakban tudjuk megszüntetni a korábbi szerződésünket. Kivételt képeznek az olyan káresemények, amelyek következtében az ingatlan teljes mértékben megsemmisül, és azok a helyzetek is, amikor a biztosítási érdek megszűnik (lakás eladása vagy költözés) és emiatt kénytelenek vagyunk felbontani a megállapodást. Ezekben az esetekben is kell tájékoztatni a Biztosítót a megváltozott helyzetről.

A lakásbiztosítás felmondása gyakorlati szemmel

A lakásbiztosítások általában 365 napra jönnek létre, és amennyiben nincs változtatási igényünk évről évre megújulnak. Viszont, ha új biztosításután nézünk, és készek vagyunk ezért tenni is, a biztosítási időszak vége előtt 30 nappal mindenképp be kell nyújtanunk a felmondási nyilatkozatunkat.

Az évforduló előtt 60 nappal a biztosító elküldi a következő biztosítási évre várható díjat, illetve a vagyontárgyak biztosítási összegét, ahol a szerződés évfordulója is megtalálható., De ha már hamarabb szeretnénk felkészülni a váltással járó ügyintézésre, a pontos dátumot a biztosítási kötvényen is megtaláljuk.

A lakásbiztosítás felmondásához a következő lépéseket tegyük meg:

1. Pontról pontra olvassuk el a szerződést, ügyeljünk az apróbetűs részekre is! A legfontosabb, hogy a feltételeket alaposan górcső alá vegyük, amelyek kitérnek a felmondási időre és az esetleges kötbér összegére is. Bármikor alakulhat úgy az életünk, hogy nem tudjuk megvárni az évforduló időpontját vagy kicsúszunk a szerződésben meghatározott felmondási időszakból.

2. Nyújtsuk be a felmondási igényünket a meglévő biztosítónk számára! A kérelmet kizárólag írásban lehet kezdeményezni, de ennek módja és formája társaságonként eltérhet. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a legtöbb helyen erre személyesen, postai úton és e-mailen keresztül is lehetőségünk van. Amit mindenképp fel kell tüntetni benne, az a szerződésben szereplő név és lakcím, a szerződés kötvényszáma, a biztosító neve, a biztosítás típusa, de emellett a felmondás okát is meg kell indokolni.

3. Amíg nincs új biztosításunk, várjunk! Amíg az új szerződést nem írtuk alá, nem javasolt felmondani a meglévőt, mert kockázatos helyzetbe sodorhatjuk magunkat. Győződjünk meg róla, hogy a friss szolgáltatás hatályba lépése megegyezik a régi lakásbiztosítás felmondásának időpontjával, így elkerülhetjük a fedezet nélküli időszakkal járó rizikót.

4. Kérjünk felmondási igazolást! Amennyiben automatikusan nem kapunk, lakásbiztosítás felmondásakor kérjünk visszaigazolást a biztosítótól, ezzel elkerülve az esetlegesen felmerülő vitás helyzetek eszkalálódását.

Mi történik az ingatlan eladásakor vagy a biztosított fél költözésekor?

Gyakori helyzet, hogy a lakásbiztosítás felmondására ingatlan eladása vagy költözés miatt van szükség. Ezeket az eseteket a jogszabály érdekmúlásnak nevezi, amelynek szerencsére semmilyen anyagi nehézségével vagy negatívumával nem kell számolni szerződésbontáskor.

Az egyetlen feltétel, hogy a biztosítási szerződés törlésének napjáig minden biztosítási díjat rendezzünk, de az egész évre vonatkozóan további fizetési kötelezettséggel már nem kell számolni. Amennyiben egy összegben törlesztettünk a biztosító felé, a befizetett díj összegét időarányosan visszaigényelhetjük.

Új szerződésmegkötése előtt alaposan mérjük fel a helyzetünket!

A lakásbiztosítás felmondása összességében nem bonyolult folyamat, de fontos, hogy alaposan tájékozódjunk a folyamat menetéről és minden lépésre tudatosan felkészüljünk. Az új biztosítás megkötése előtt gondoskodjunk róla, hogy a szerződésben meghatározott jogszabályok szerint járunk el, ezzel megóvva magunkat az extra anyagi terhektől és a problémás helyzetek kialakulásától.